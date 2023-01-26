Российская оккупационная армия заминировала территорию в 250 тыс. кв. км Украины, что больше, чем вся территория Великобритании. На разминирование уйдет несколько десятков лет непрерывной работы, и за это время погибнет немало ни в чём не повинных мирных жителей Украины.

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Только за одно это Москву как террористическое государство надо наказать полной изоляцией и новыми санкциями. В это время Украина превратилась в крупнейшее в мире минное поле, которое больше, чем Великобритания (территория 244 тыс. кв. км), Румыния (238 тыс. кв. км) или Северная и Южная Корея вместе взятые (221 тыс. кв. км). Украина имеет территорию, включая Крым, почти 604 тыс. кв. км, но огромные украинские пространства остаются под постоянной минной опасностью, в первую очередь для фермеров, охотников, лесорубов и простых людей. За время войны на минах уже смертельно пострадало несколько сотен украинских мирных жителей, ещё большее количество было ранено через подрывы на минных устройствах.

Официальный Киев осознает эту опасную и огромную проблему, поэтому постоянно проводит разминирование территорий, находившихся под временной российской оккупацией. Украинские специалисты, проводящие разминирование, уже обнаружили и уничтожили 316 213 взрывоопасных предметов и много тонн взрывчатых веществ, в том числе 2 157 авиабомб. Украинской стороне уже удалось разминировать 80 тыс. га земель в Киевской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Сумской и Донецкой областях.

Многие украинцы не рискуют из-за опасности подрыва на минах возвращаться в свои домашние очаги во многих районах, деоккупированных от российской армии. Это большая проблема не только для этих семей, но и для украинского государства, которое не может эффективно использовать весь свой земельный потенциал в сельском и лесном хозяйстве. Всего за один день этой кровопролитной войны русская армия ставит столько мин, что на их разминирование может уйти от семи до десяти лет. Всего один квадратный метр разминирование стоит от 2,5 до 8,5 долларов в зависимости от рельефа местности. При отступлении российская армия умышленно минировала дома украинских граждан, детские игрушки и даже тела погибших мирных жителей. Это террористическая тактика, используемая солдатами ИГИЛ в Сирии и Ираке. Подлость и низость российских солдат не знает границ. Это просто человекоподобные существа в форме РФ. За эти преступления против человечности и человечества они должны нести строгую уголовную ответственность. Свидетелей того, как российская армия расставляла мины-ловушки в жилых домах, очень мало. Но мы можем публично признать РФ как страну-террориста, государство-спонсора терроризма.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о комплексной реформе вооруженных сил, которая продлится в 2023-2026 годах. Тем самым российский министр выразил намерение Кремля вести длительную войну и готовить силы для вероятного наступления на ряд европейских стран. Это напоминает меры гитлеровской Германии и сталинского СССР, которые готовились к большой европейской войне в 1938 году. Создается впечатление, что Путин намерен сражаться до последнего русского солдата и расширить поле военных событий на многие европейские и некоторые азиатские страны, которые были когда-то в составе СССР и Российской империи. Официальный Кремль также не исключает возвращения российских танков в Варшаву, Прагу и Будапешт.

Мобилизация в армию РФ осуществляется безостановочно. Москва значительно увеличила свой военный бюджет, и окончательная цифра держится в полном секрете. Таким образом, через три года Кремль планирует быть готовым вести несколько войн в нескольких странах одновременно. А это опасные планы, и кто в это не верит, тот впадает в огромное заблуждение. Именно поэтому в Рамштайне многие страны-члены НАТО и не только предложили Украине большую военную помощь. Это новые различные артиллерийские системы, боевые бронированные машины, бронетранспортёры, современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, минометы, боеприпасы.

Только Германия пока окончательно не решилась предложить украинской стороне тяжёлые танки Leopard II. Берлин оттягивает принятие этого важного решения, которое не помогает Киеву в реализации планов полной деоккупации временно оккупированных российской армией украинских территорий. Вооруженные силы Украины сейчас получили много оборонительного вооружения, что безусловно поможет полностью остановить российское наступление. Однако для контрнаступления нужны прежде всего тяжелые танки и истребители. Нидерланды выразили готовность передать украинской стороне истребители F-16 американского производства. Это может сильно изменить соотношение сил в воздухе и даже ход самой войны. Американская сторона также рассматривает возможность поставки тяжёлых танков "Абрамс", которые имеют свой тип топлива, что может быть проблематично в украинских условиях. Польша готова поставить 14 танков Leopard II, еще тридцать таких танков есть в Чехии и Словакии. Финляндия также готова предоставить часть этих тяжелых танков. Франция предложила лёгкие танки. Почти 90 единиц чуть более старых Leopard I находятся на складах в Германии, а некоторые из более новых Leopard II также могут быть доставлены в Украину из Германии в ближайшее время. Ждём важного решения из Берлина. Германия должна осознавать, что если она не отправит свои новые танки в Украину, то рискует сама использовать их в будущих тяжёлых боях с российской армией. Именно поэтому министр Шойгу объявил о реформе ВС РФ.