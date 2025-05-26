Германия и США могут передать Украине дополнительные ракеты и системы Patriot: что известно об условиях

Украина срочно нуждается в системах ПВО Patriot, поскольку запасы, полученные во времена администрации президента США Джо Байдена, исчерпываются. Администрация нынешнего лидера Дональда Трампа не спешит предоставить новые поставки, и в Киеве считают, что она могла бы продать ЗРК вместо поставки их в качестве помощи.

Видео дня

В то же время Германия согласилась передать Украине ракеты Patriot и четыре системы ПВО IRIS-T, однако речь идет о старых ракетах PAC-2, менее эффективных против баллистики, чем современные PAC-3. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Как говорится в материале, несмотря на то, что РФ бомбит Украину дронами и крылатыми ракетами, наибольшую опасность представляют баллистические ракеты. Сейчас и им можно противостоять только ракетами Patriot.

Их нехватка дала о себе знать во время выходных на День памяти в США 25 и 26 мая.

Тогда Украина не смогла перехватить ни одной из девяти баллистических ракет. Две из них атаковали Киев.

Хотя Трамп осудил российские обстрелы, он не дал четких сигналов по расширению военной помощи Украине. А госсекретарь Марко Рубио на днях заявил, что США не имеют Patriot, которые могли бы передать, и призвали союзников в Европе поделиться их запасами.

Европейские союзники также демонстрируют сдержанность. Германия согласилась передать Украине ракеты Patriot и четыре системы IRIS-T, однако речь идет о старых ракетах PAC-2, менее эффективных против баллистики, чем современные PAC-3.

Другая потенциальная альтернатива - европейские ракеты Aster. Но они пока не доказали свою эффективность в боевых условиях против баллистических целей.

По данным газеты, украинские чиновники считают, что Трамп готов продать Украине больше Patriot, а не отправлять их в качестве помощи.

"Они мыслят как бизнесмены. Если я вам что-то дам, вы должны дать мне что-то взамен. Нам придется к этому адаптироваться", - сказал журналистам один из высокопоставленных представителей Украины.

Несмотря на это, пишет газета, даже с возможностью покупки ЗРК остается проблема - ограниченный объем производства.

Западные дипломаты говорят, что компания Raytheon до сих пор расширяет производственные мощности, чтобы удовлетворить рост спроса после 2022 года. При этом США стремятся сохранить часть запасов на случай конфликта с Ираном или другим противником.

Также поиски еще одного Patriot для Украины продолжаются в Европе, но прорыва нет. Ведь каждая страна понимает, что передача ЗРК - это не только политическое решение, но и риск для собственной обороноспособности, пишет The Washington Post.

"Им следует сравнить преимущества поддержки Украины и ослабление собственных сил. Мы тесно сотрудничаем с американцами. Мы очень благодарны им за эту систему, но этого еще очень мало, действительно очень мало", - сказал чиновник.

Вопрос ПВО станет ключевым во время предстоящего визита министра обороны США Пита Гегсета в штаб-квартиру НАТО в начале июня. Тогда может быть объявлено о новых обязательствах по системам Patriot для Украины, но, вероятно, не от США напрямую, говорится в материале.

По данным журналистов, власти в Киеве считают, что администрация Трампа постарается избегать громких заявлений о передаче Patriot, поскольку опасается разгневать российского диктатора Владимира Путина и сорвать возможные мирные переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, в The Economist со ссылкой на источники в правительстве Украины рассказали, что у россиян есть запас в около 500 баллистических ракет. Их производство РФ планирует увеличить до 750 в год.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что Россия модернизировала свою баллистику, что усложнило работу для систем ПВО Patriot. Речь идет о ракетах "Искандер-М" с отстрелом радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать при заходе на цель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!