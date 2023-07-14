Геращенко призвала Раду прекратить саботаж и уволить Шуфрича с должности председателя комитета по свободе слова

Верховная Рада должна прекратить саботаж постановления об увольнении Нестора Шуфрича с должности председателя парламентского комитета по свободе слова. Двойные стандарты властного монобольшинства и его политических партнеров – одна из причин, почему Украина до сих пор не продвинулась на пути к членству в НАТО.

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Об этом, как сообщила пресс-служба "Европейской солидарности", заявила с трибуны ВР сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"Почему мы не в НАТО? Напомню спикеру фантомные боли прошлого. Когда промосковские политики подарили некоторым украиноскептикам тезис, что не вся Украина за НАТО. И неделями Нестор (Шуфрич. – Ред.) здесь висел на люстре как фронтмен этой акции "НАТО – нет", – отметила Геращенко.

Она также напомнила, что именно Шуфрич был автором заявления о том, что "президент Порошенко виновен в контрнаступлении".

"И тома этих пасквилей расследовались все эти годы за то, что президент Порошенко посмел дать приказ увольнять украинский Донецк и Луганск. Вы знаете, что этот пасквиль не закрыт до сих пор", – отметила народная депутат.

Также она отметила, что проблемы со свободой слова в Украине тоже мешают вступлению в НАТО.

"Почему мы не в НАТО? Возможно потому, что у нас нет свободы слова… Потому что Нестор Шуфрич до сих пор глава комитета свободы слова. Вам не стыдно всем? Мы требуем поставить на голосование постановление, которое мы зарегистрировали, чтобы человека, который тянул Украину в "русский мир" столько лет, снять хотя бы с председателя комитета свободы слова", – подчеркнула политик.

При этом она отметила, что такое решение должно являться общей ответственностью нардепов.

"Я вижу, что некоторым людям в "Слугах народа" стыдно. Сделайте в своей фракции хоть что-то революционное и помогите нам, чтобы в этом зале была сегодня справедливость", – резюмировала Геращенко.