Геращенко обвинила Стефанчука в публичной лжи относительно командировки Порошенко в США

"Европейская солидарность" обвинила спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в распространении недостоверной информации о причине отказа в выдаче командировочных документов Петра Порошенко в США.

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Соответственно заявление сделала народная депутат от "ЕС" Ирина Геращенко в Facebook.

Накануне Руслан Стефанчук заявил, что документы по командировке Порошенко якобы были получены им только за ночь до непосредственной даты выезда и аппарат ВР не мог их подготовить, а Геращенко заявила, что "Стефанчук беззастенчиво на всю страну лжет".

"Правда в том, что Европейская солидарность подала это приглашение еще в феврале! Это зарегистрировано в СЭДО ВР. Правда, в том, что тогда нам отказали на основании, что Порошенко должен подать это лично, а не в электронном виде. Ок, 20 марта передали все документы", – написала Геращенко.

Она отметила, что глава ВР намеренно блокирует международные контакты Порошенко, и других депутатов "ЕС", несмотря на то, что Европарламент принял несколько резолюций о важности межпарламентской дипломатии и "несмотря на соответствующие заявления Еврокомиссии о безальтернативности для евроинтеграции парламентского плюрализма и многопартий.

Геращенко убеждена, что представители власти зачищают политическое поле, "потому что живут выборами, а не войной".

Они блокируют межпарламентскую деятельность Порошенко, авторитет и связи которого в мире работают на помощь Украине. Они своими идиотскими санкциями, которые до сих пор не объяснили обществу, заблокировали возможность помогать армии. А сейчас прибегли к откровенной лжи уже о командировках", – подчеркнула политик.

Она также опубликовала скриншот СЕДО, на котором видно прохождение командировочных документов в США.