Геращенко обвинила Стефанчука в отказе во встрече с международными партнерами Украины

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отказался предоставить нардепу от фракции "Европейская солидарность" Ирине Геращенко командировку на съезд Консервативной партии Великобритании и межпарламентскую конференцию Open Dialogue с участием парламентариев стран ЕС.

Об этом сама политик написала в Facebook.

Как отметила Геращенко, Стефанчук отказал ей в командировку на съезд Международного демократического союза (IDU), в который входит партия "ЕС".

"Во время съезда запланирован ряд мероприятий, посвященных вопросам безопасности, Украине и санкциям. К сожалению, украинских депутатов там не будет. Председатель Верховной Рады отказал мне в командировке", – рассказала нардеп.

Видео дня

По ее словам, также ей было отказано в командировке на межпарламентскую конференцию.

"Хотя наши коллеги криком кричат о том, что конъюнктура мира меняется и нам нужно активизироваться, использовать все площадки для диалога, разъяснения позиций, донесения информации о ситуации на фронте и что РФ привыкла к санкциям, поэтому нужно их усиливать", – возмутилась она.

Геращенко отметила, что ей трудно сейчас объяснить "коллегам, почему мы не приедем на мероприятия, куда есть приглашение".