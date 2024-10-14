Своей кровавой войной в Украине российский диктатор хочет доказать всему миру, что современная геополитика – это не мораль, а сила. Пытаясь уничтожить украинскую государственность, Россия бросила все свои ресурсы, чтобы дождаться времени, когда западные правительства и лидеры перестанут в достаточной степени помогать Украине в противостоянии с Российской Федерацией. А после этого попробовать добить украинское государство.

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Некоторые на Западе уже заявляют, что их страны устали от войны, в которой они непосредственного участия не принимают. И хотя это еще не стало общей тенденцией, но является опасным политическим синдромом, поскольку именно этого ожидают в Москве. Между Россией и Украиной пролегла огромная пропасть непонимания. И война в Украине не закончится, пока россияне не поймут, что могут потерять больше, чем получить.

В то же время, Москва и Санкт-Петербург последствий российско-украинской войны фактически на себе не испытывают. Для них эта война – какая-то телевизионная абстракция, абсолютно не касающаяся их. Москва должна находиться в такой же опасности, как и Киев и другие города Украины. Чтобы московитам пришлось бросить множество ресурсов для того, чтобы защитить свою столицу и себя, и только в таком случае они могут быть готовы к установлению справедливого мира.

И хотя сейчас некоторые в западных столицах готовы рассматривать в качестве "мира" варианты "замораживания войны" и "прекращение боевых действий на неопределенный срок", эти варианты не приемлемы для Украины. Поскольку таким образом прямо признается, что в ХХІ веке возможны изменения существующих межгосударственных границ, которые передвигаются силой, и де-факто провозглашается, что оккупированные украинские территории переходят под непосредственный контроль Российской Федерации.

И все это происходит в то время, когда нынешний мировой порядок определяет, что аннексии земель путём применения силы быть не может. Россияне мастера заматывать ситуацию. Поэтому, если пойти на эту уступку, то это будет означать, что как минимум в обозримом будущем в Кремле будут рассматривать захваченные территории, как "спорную границу". А дальше от этого будут отталкиваться на возможных переговорах.

Это принципиально недопустимая ситуация для Украины. Ведь агентура Кремля в Европе, типа венгерского и словацкого премьеров Виктора Орбана и Роберта Фицо, изо всех сил будут вставлять палки в колеса нашему государству на пути присоединения к Североатлантическому альянсу и Европейскому Союзу. Отмечая, что из-за "спорной границы" Украине невозможно присоединиться к НАТО и ЕС. При этом они сами почему-то не собираются отдавать кому-либо свои земли.

Уступка территории и части государственного суверенитета означала бы полное стратегическое поражение как для Украины, так и для наших западных союзников. Ведь на кон поставлено сегодня гораздо больше, чем только украинская государственность. И это хорошо понимают как в Вашингтоне, так и в Брюсселе.

Если бы Киев согласился на подобное решение, это также резко уменьшило международную поддержку Украины. И именно на это рассчитывают в Кремле. А самими украинцами было воспринято как горькая потеря и предательство их союзниками Украины. Не говоря уже о том, что будет послан четкий сигнал Путину – его войны за территориальные захваты – обязательно будут вознаграждены.

Необходимо признать, что добиться долговременного мирного соглашения с Россией невозможно. Она может пойти только на временное прекращение огня, и не больше. Ведь ее целью всегда было и есть вернуть Украину под контроль Москвы, и навсегда установить в ней пророссийский режим. Российская Федерация никогда не примет на своей границе стабильную, процветающую и прозападную Украину, которая стала членом НАТО. Если Путин не сможет победить и контролировать Украину, он продолжит войну, чтобы превратить Украину в государство, которое не удалось.

Не все войны заканчиваются мирными соглашениями, примером чего послужили Северная и Южная Кореи. Договориться о каком-либо соглашении с Россией является нереалистической задачей. Москва никогда не ведет переговоры добросовестно, и всегда нарушает все соглашения, которые она когда-либо заключала, как только получит что-то, для чего эти соглашения подписывались.

Путину нужна передышка в войне, и таким образом любая договоренность о "замораживании войны" и "прекращении боевых действий на неопределенный срок" закрепит московские достижения, и будет означать лишь то, что Россия получит плацдарм для возобновления своего вторжения уже через несколько лет.

Россия ведет истребительную войну против самой концепции существования Украины как суверенного государства. Так с какой целью Украина будет проводить переговоры с такой стороной? На Западе должны осознать, что Украина не может дать России ничего, что заставило бы ее уйти навсегда, потому что Москва хочет всю Украину, а не части ее территорий.

Если себе на минуту представить, что было достигнуто договоренность о прекращении войны, Россия воспользовалась бы остановкой боевых действий, чтобы укрепить границы завоеванной территории и консолидировать свои силы с целью дальнейшего вторжения в Украину в ближайшем будущем.

Хотя вероятен и другой вариант, задуманный в Кремле. Тогда прекращение огня и замороженный конфликт – именно то, на что надеется Российская Федерация. Если Путин готовится повторить в Украине то, что Москва сделала с Грузией и Молдовой.

Московиты "искалечили" эти государства, делая их неспособными присоединиться ни к одной из западных организаций, будь то ЕС или НАТО. И это их цель – держать НАТО и ЕС подальше, чтобы они могли продолжать доминировать над пространством бывшего СССР. Россия имеет большой опыт невыполнения соглашений и подписывает их, чтобы просто выиграть время. И здесь все зависит от того, какой план у этого врага.

Россияне восприняли бы любое соглашение, не предполагающее уничтожение или возвращение украинского государства навсегда в сферу российского влияния, как только временное прекращение огня. Путин считает стратегическую глубину через территорию Украины и территорию полдюжины стран на украинских границах, жизненно важной для национального выживания, и будет продолжать войну до полного поражения или полной победы.

24 февраля 2022 года Путин пошел ва-банк, видимо до конца не полностью осознавая, чем это может обернуться в итоге лично для него. Тогда ему нужна была война, чтобы остаться у власти и списать на нее все свои экономические просчеты. Теперь, после всех преступлений, совершенных путинской террористической армией в Украине, дороги назад у него уже нет.

Стратегия демократического Запада относительно Украины должна заключаться в том, чтобы продолжать расшатывать власть Путина. Он не может продолжать войну в таком темпе до бесконечности. Сейчас диктатор полностью зависит от Китая и его сателлита Северной Кореи.

Необходимо признать, что российско-украинская война для деспота является идеологической войной. Ее еще можно определить, как геополитическую вендетту Путина и его кэгэбистского окружения за развал Советского Союза. Поэтому любое мирное соглашение станет возможным только после того, как власть перейдет к следующему президенту России, чьи цели могут не совпадать с целями Путина, или если ему будет предложен выход, что позволит удерживать власть над Российской Федерацией, отказываясь от своих военных намерений.

Лучшим результатом для Украины есть тот, который снимет проблему вторжения России в Украину навсегда. Любой другой вариант просто оставляет открытой дверь для другого российского лидера, чтобы в будущем захватить больше украинской земли.

Говоря об освобождении оккупированных Россией украинских земель, важно также учитывать, что нельзя думать о захваченных врагом территориях только с точки зрения материальных активов. Ведь цель Украины – не только деоккупация территорий, а и освобождение живущих там людей. И Украина никогда не примет мир без освобождения своего народа.

Мира невозможно достичь без прекращения страданий украинцев, не по своей вине оказавшихся в оккупации. При этом любое соглашение об обмене земли на мир – будет означать еще большую войну. И неминуемо вдохновит российский истеблишмент на агрессию против других соседних государств.

Тут нужно учесть несколько моментов. Путин не может отступить, иначе его политическое наследие будет разрушено. Он хочет, чтобы его вспоминали как сильного российского лидера. И надеялся вернуть всю Украину в сферу влияния России, чтобы его вспоминали россияне, как Петра I, или Екатерину II. Но в 2024 году эта мечта начала сдуваться. В конце концов, ему все равно что-то нужно, или победа или хороший уход с политической сцены.

С другой стороны, демократический мир не может примириться с такой преступной агрессией. После того, как Запад более двух с половиной лет говорил о необходимой победе Украины, они тоже не могут отступить. Иначе Иран, Китай и, возможно, Индия в будущем снова начнут испытывать их на прочность.

Никто не может потребовать, чтобы Украина отказалась от своих законных международно признанных территорий. Украинское государство по праву является частью Глобального Запада, и он должен быть заинтересован в том, чтобы его важная составляющая не была захвачена путинским террористическим режимом. Теперь последнее слово за Западом.