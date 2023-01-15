Генсек НАТО Столтенберг объявил о "решающей фазе войны" в Украине и призвал дать ВСУ оружие

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от западных стран в ближайшее время. Это важно, поскольку продолжается решающая фаза войны.

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Соответствующее заявление Столтенберг сделал в интервью газете Handelsblatt. Он подчеркнул, что недавние обещания стран Запада по предоставлению тяжелой боевой техники важны, и генсек Альянса ожидает большего в ближайшем будущем.

Об этом Столтенберг заговорил накануне заседания Контактной группы по обороне Украины, координирующей поставки оружия Киеву, которое состоится на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы", – подчеркнул он.

Столтенберг отметил, что российский диктатор Владимир Путин совершил ошибку, напав на Украину.

"Он переоценил силу собственных вооруженных сил. Мы видим их ошибки, отсутствие морального духа, проблемы с руководством, плохое оснащение", – отметил генсек НАТО.

Однако, по его словам, россияне "продемонстрировали, что они готовы нести большие потери для достижения своих целей", поэтому Россию не следует недооценивать.

В то же время, Столтенберг подчеркнул, что считает низкой вероятность применения Россией ядерного оружия.

"Риск применения ядерного оружия низкий", – сказал он, добавив, что Китай и другие страны послали России сигнал, "что ядерное оружие не должно быть использовано".

Напомним: в правительстве Британии анонсировали передачу Украине 30 САУ AS-90. Министр обороны Бен Уоллес выложит дополнительные детали этой поддержки в Палате общин 16 января.

Также отмечается, что в ближайшие дни Великобритания приступит к обучению Вооруженных сил Украины использованию танков и артиллерийских пушек.

Кроме того, премьер-министр Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с Зеленским четко очертил стремление усилить поддержку Украины, в частности путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже пять государств готовы передать нашей стране танки Leopard. Три из них пока официально этого не озвучивают, потому что ждут поддержки со стороны Германии;

– Италия приняла решение о передаче Украине батареи зенитного ракетного комплекса SAMP/T. Зеленый свет был дан в последние 2-3 дня по указанию премьер-министра Джорджии Мэлони.

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