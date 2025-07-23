Генпрокурор ответил, будет ли забирать дело Чернышова в НАБУ

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не будет передавать дело бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева другим правоохранительным органам. Он подчеркнул, что полностью доверяет Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которые ведут это расследование.

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Об этом Кравченко сказал на брифинге с журналистами 23 июля, подчеркнув, что не намерен вмешиваться в работу других структур. По его словам, во время совещания в Офисе президента, на котором присутствовали представители всех ключевых силовых органов страны, договорились координировать работу без дублирования функций и давления со стороны других ведомств.

"В первую очередь, сегодня было совещание у президента Украины. Он собирал все правоохранительные органы: ГБР, министра внутренних дел, Службу безопасности Украины, НАБУ, САП, генерального прокурора. Обсудили. Договорились работать вместе. Каждый по своему направлению деятельности и никто не будет мешать работать, потому что у каждого достаточное количество уголовных производств. Нечего делить. Это позиция моя как генерального прокурора", – заявил Кравченко.

Генпрокурор пояснил, что для изменения подследственности любого производства сначала необходимо изучить его материалы (насколько обоснованно проведены все следственные действия, негласные следственные действия, розыскные действия, насколько уголовное производство расследуется и на какой стадии находится), а "просто забрать – так не работает". Только после этого можно принимать решение о необходимости в помощи других следственных органов или изменений в расследовании.

Он также прокомментировал публичные заявления о том, что его якобы назначили так быстро на должность специально для вмешательства в дело Чернышова. Кравченко подчеркнул, что такие предположения являются безосновательными, а любое изъятие производства без законных оснований было бы незаконным.

"Я тогда сказал, Верховной Раде сказал, что я забирать производство не буду, потому что это незаконно", – подчеркнул он.

Кравченко добавил, что сегодня он имеет законные полномочия определить дело Чернышова за другим правоохранительным органом, но пообещал этого не делать: "Я обещаю, что дело Чернышева я 100%-во забирать и отдавать другому правоохранительному органу не буду, потому что я доверяю НАБУ и САП, которые расследуют это дело, осуществляют досудебное производство. Если им будет нужна помощь, мы поможем. Если не нужна, они будут заканчивать это уголовное производство и отправлять обвинительный акт. Если они примут это решение отправлять в суд, то будут поддерживать государственное обвинение. Если им будет нужна на стадии поддержки государственного обвинения помощь, конечно, мы будем помогать. Я лично смогу им помочь, потому что у меня опыта в поддержке государственного обвинения достаточно".

По словам Кравченко, в приоритете сейчас рассмотрение уголовных дел, которые расследуются годами без результата, а не дела, находящиеся на активной стадии досудебного расследования. Он отметил, что сейчас большое количество производств, которые Генпрокуратура охватить не может, чтобы изучить.

"Я буду в первую очередь обращать внимание на те уголовные производства, которые расследуются долгое время, а именно год, два, три и более без принятия процессуального решения, но это не значит, что сразу это уголовное производство, какое бы оно ни было, отправлю в подследственность другого правоохранительного органа в случае неэффективности. Но эффективность надо установить: сколько там следственных действий проведено, обоснованно ли они проведены, достаточное ли количество, собраны ли все необходимые доказательства за такой весомый промежуток времени", – объяснил генпрокурор.

Он привел пример дела ПриватБанка, отметив, что только после анализа эффективности расследования будет принимать решение о возможном вмешательстве.

"Я посмотрю насколько там основательное расследование, на какой стадии. Если установлю, что там неэффективно, а за год-два-три года ничего не делалось, я буду принимать решение, буду отдавать эффективным органам, следователям и прокурорам, которые будут расследовать и помогать, но это будет общим результатом. Но мы будем только помогать. Забирать массово уголовные производства и отдавать другим правоохранительным органам – нет, этого не будет", – подытожил Кравченко.

Что известно о деле Чернышова

Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, как для себя, так и для третьих лиц. Речь идет о схеме с незаконной передачей государственной земли застройщику Сергею Копыстыри.

По версии следствия, в 2021-2022 годах Копыстыра совместно со своим доверенным Олегом Татаренко при содействии должностных лиц, в частности Чернышова, незаконно завладели участком площадью более 11 га в Киеве, принадлежавшим агрофирме "Цветы Украины". В дальнейшем землю перевели на баланс государственного предприятия "Укркоммунобслуживание", а затем заключили инвестиционное соглашение с компанией Копыстыри – "Ситигазсервис". Оценку земли значительно занизили, что могло повлечь потерю более 1 млрд грн для государства.

В рамках этой сделки чиновники якобы получили скидки на жилье – цена квадратного метра для них колебалась от 1 до 8 тысяч гривен вместо рыночных 30 тысяч. По подсчетам следователей, общий размер неправомерной выгоды составил 16,8 млн грн. Кроме Чернышова, в деле фигурируют:

Василий Володин – бывший госсекретарь Минрегиона;

Максим Горбатюк – советник министра;

Алла Сушон – экс-директор ГП "Укркоммунобслуживание";

Сергей Копыстыра – застройщик;

Олег Татаренко – его доверенное лицо.

Для большинства из них уже избраны меры пресечения – от содержания под стражей до многомиллионных залогов. Чернышов лично присутствовал на судебном заседании. Он заявил, что не признает вину, считает дело политическим и не собирается уходить в отставку. "Ни один земельный участок не потерян... Министр не влиял на заключение каких-либо договоров", – прокомментировал ситуацию Чернышов.

Вице-премьера – министра национального единства Украины Чернышова сначала не отстранили от должности, несмотря на то, что ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Суд принял решение оставить чиновника в должности, а также избрал меру пресечения и размер залога.

2 июля стало известно о том, что за Чернышова внесли 120 миллионов гривен залога. Это было сделано в разные дни и было три платежа. Жена Алексея внесла более 12 миллионов гривен, 66 миллионов гривен внесло ООО "Форавто тор" из Днепра, которое было создано в апреле этого года и торгует деталями для автомобилей. 44 миллиона гривен внесла Дарья Бедя – директор по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management).

Что предшествовало

22 июля депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект №12414 об изменениях в Уголовный кодекс с поправками, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП и передадут их генпрокурору. Еще до голосования в эти ведомства выступили против принятия этого законопроекта и призвали нардепов не голосовать за "окончательное уничтожение независимости антикоррупционной системы в Украине".

Менее чем через час после голосования принятый законопроект подписал спикер ВРУ Руслан Стефанчук, после чего он был направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Вечером 22 июля глава государства все же подписал законопроект №12414, который предусматривает подчиненность НАБУ и САП Офису генпрокурора Украины. Поскольку дата подписания, указанная в публикации газеты, это 22 июля, поэтому закон вступает в силу уже 23 июля.

Интересно, что пометка о президентской подписи законодательного проекта сначала практически сразу исчезла, а затем, через несколько минут, снова появилась.

Не смогли этого изменить решение по этому законопроекту ни призывы экспертов и отдельных политиков, ни выход на улицы крупных городов значительного количества украинцев, ни беспокойство Европы. OBOZ.UA рассказал, что изменилось в Украине после поддержки закона №12414, а также как это повлияет на борьбу с коррупцией в нашем государстве и на перспективы вступления Украины в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая НАБУ и САП провели обыски у действующего министра Чернышова. О намерениях НАБУ провести обыски медиа сообщали еще в июне 2024 года, но тогда следственные действия никто не провел.

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