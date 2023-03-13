Генерал-майор Николюк покидает пост командующего ОК ''Север'': кто его заменит

Генерал-майор Виктор Николюк, бывший командующий ОК "Север", получил новую должность – командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ. Оперативное командование "Север" возглавил бригадный генерал Дмитрий Красильников.

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"Передал боевой флаг ОК "Север" и полномочия командующего в надежные руки бригадного генерала Красильникова и приступаю к обязанностям командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ", – написал Николюк на своей странице в Facebook 13 марта.

Генерал-майор подчеркнул, что будет и дальше усердно работать ради победы Украины в войне, развязанной Россией.

Виктору Николюку 47 лет. Он родом из Кировоградской области. Был командующим ОК "Север" с 2021 года, в 2022-м, после начала полномасштабного вторжения РФ, возглавлял оборону Чернигова. В том же году получил награду Героя Украины.

Дмитрию Красильнику 44 года. 28 февраля 2022 года он тоже был награжден званием Герой Украины. Стал бригадным генералом в 2021-м. С началом большой войны отличился как командир оперативно-тактической группировки "Север", не допустивший прорыва врага на Харьков из Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля текущего года глава украинского государства уволил Эдуарда Москалева с должности Командующего Объединенными силами. Этот пост он занимал с марта-2022.

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