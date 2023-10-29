Атака ХАМАС была спланирована так, чтобы Израиль не мог не ответить. То есть, задачей было не убийство израильтян, а развязывание войны. Зачем? - попробуем разобраться.

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Открываем официальный сайт МО ВС РФ, май 2014 года:

"Механизм агрессии заключается в том, что государство-агрессор раскалывает страну-жертву изнутри. Для этого всячески инспирируются, разжигаются имеющиеся внутренние противоречия. Неважно какие - национальные, религиозные, социальные или территориальные.

У населения жертвы происходит потеря ориентации в системе "свой-чужой". Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой его части. Агрессор при этом выступает в роли "защитника" одной из сторон конфликта, им же спровоцированного."

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Сравниваем наблюдаемое в Газе с текстом российского ГШ. Да, существуют противоречия. Есть кто-то, кто их разжигает. Снабжает боевиков оружием, обучает, планирует. После начала конфликта, приглашает в Москву, а себя объявляет "защитником" одной из сторон конфликта, им же спровоцированного.

При этом стороны конфликта теряют ориентацию в системе координат "свой-чужой". К ним присоединяются сторонние наблюдатели по всему миру. Вместо того, чтобы сплотиться против внешней агрессии, они начинают бить горшки друг с другом. Агрессор же наблюдает за этим в позе "миротворца".

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Выглядит фантастикой. Неужели можно заставить людей начать убивать друг друга так, чтобы никто не заметил кукловода? Можно. Открываем интервью российского полковника, служившего в Сирии под прикрытием военкора, 2015 год:

"Террористическая война складывается из нескольких компонентов:

1. Снижение жизненного уровня жертвы агрессии. Это позволяет создать постоянно действующий источник боевиков.

2. Развязывание религиозной или национальной истерии и затем спонсирование и обеспечение оружием.

Тысяча необученных боевиков дешевле одного подготовленного солдата с современными средствами ведения войны. Плюс, нет возможности нанести ответный удар. Все знают хозяев террористической армии, но формально претензий не предъявить.

Всем абсолютно понятно, что боевики победить не могут. Но победа - это не цель. Цель войны - хаос, а не захват страны. Террористическая война - самый быстрый и дешёвый способ организации хаоса."

Сравниваем слова российского полковника с наблюдаемым в Газе. Есть снижение жизненного уровня. Есть религиозная и национальная истерия. Всё это продолжается десятилетиями и является дешевым способом найма армий боевиков.

В нужный момент боевики устраивают хаос. Они не могут победить, но это и не цель кукловодов. Цель - хаос. Главный кукловод уже заявил, что нынешняя система безопасности несправедлива, и он будет выстраивать из хаоса новую систему.

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По совокупности совершенных преступлений кукловоды не могут чувствовать себя в безопасности в существующей системе международного права. Значит ее нужно разрушить. Но как построить новую систему при ограниченных ресурсах?

У них нет экономической модели, которая могла бы стать привлекательной для других стран. Нет силы, которую они могли бы проецировать по всему миру. Даже идеологии нет. Они меняют идеологии, как перчатки, чтобы поддерживать хаос.

У них есть всего один инструмент, который можно дешево масштабировать на другие страны - пропаганда. Например, в начале октября в Ливане на частотах BBC начало вещание радио Sputnik. И это не совпадение, а часть гибридной войны.

Открываем свежий отчет Еврокомиссии о кремлевской пропаганде в ЕС. Читаем:

"Только в течение первого года незаконной войны России в Украине кампания по дезинформации охватила совокупную аудиторию не менее 165 миллионов человек, создав не менее 16 миллиардов просмотров. Охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще больше возросли в первой половине 2023 года."

Кощеева игла Кремля находится на острие пропаганды. Множество войн и терактов прекратятся, если удастся сломать эту иглу. Как? - отдельный вопрос. Пока можете принять это за аксиому. Ведь мы это всё уже наблюдали после краха СССР.