ГБР разоблачило помощников нардепов от "ОПЗЖ" в работе на Россию: OBOZREVATEL узнал фамилии
Государственное бюро расследований разоблачило помощников народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые работали на оккупантов. В этом им помогали сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Правоохранители не называют имен фигурантов, однако, по данным OBOZREVATEL, речь идет Артема Марчевского и Александра Маменко.
"Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант народного депутата от политической партии "ОПЗЖ". Он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла политсилы", – сказано в сообщении.
В ГБР отмечают, что подозреваемый регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает кураторам из РФ информацию о общественно-политической жизни Украины.
К коллаборационизму также может быть причастен один из руководителей секретариата фракции "ОПЗЖ", личный юрист и доверенное лицо народного депутата Виктора Медведчука.
Правоохранители провели следственные действия в офисных помещениях и местах проживания этих лиц и изъяли:
документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах страны, а также план и результаты их проведения;
черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период войны;
протоколы участковых избирательных комиссий;
мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;
компьютеры, телефоны и другие носители информации с подтверждением противоправной деятельности.
"В настоящее время идет комплекс следственных действий, в частности, для установления местонахождение фигурантов и их сообщников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета", – добавили в пресс-службе.
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