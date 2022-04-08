ГБР разоблачило помощников нардепов от 'ОПЗЖ' в работе на Россию: OBOZREVATEL узнал фамилии

Государственное бюро расследований разоблачило помощников народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые работали на оккупантов. В этом им помогали сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Правоохранители не называют имен фигурантов, однако, по данным OBOZREVATEL, речь идет Артема Марчевского и Александра Маменко.

"Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант народного депутата от политической партии "ОПЗЖ". Он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла политсилы", – сказано в сообщении.

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В ГБР отмечают, что подозреваемый регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает кураторам из РФ информацию о общественно-политической жизни Украины.

К коллаборационизму также может быть причастен один из руководителей секретариата фракции "ОПЗЖ", личный юрист и доверенное лицо народного депутата Виктора Медведчука.

Правоохранители провели следственные действия в офисных помещениях и местах проживания этих лиц и изъяли:

документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах страны, а также план и результаты их проведения;

черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период войны;

протоколы участковых избирательных комиссий;

мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;

компьютеры, телефоны и другие носители информации с подтверждением противоправной деятельности.

"В настоящее время идет комплекс следственных действий, в частности, для установления местонахождение фигурантов и их сообщников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета", – добавили в пресс-службе.

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