Глава и функционер киевской ячейки ОО "Патриоты за жизнь" осудили деятельность ОПЗЖ, Кивы и Медведчука. Видео

Глава и функционер киевской ячейки ОО "Патриоты за жизнь" Дмитрий Рудич и Тимур Байрамов осудили пророссийскую деятельность партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также отдельных ее представителей: Виктора Медведчука и Ильи Кивы. Они призвали всех членов организации изменить свое мнение в пользу народа Украины.

Соответствующее видео оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. Оба представителя ОО "Патриоты за жизнь" высказались против антиукраинской деятельности ОПЗЖ, которую поддерживала Российская Федерация.

Отметим: Рудич Дмитрий Владимирович – руководитель, а Байрамов Тимур Ниязович – функционер киевской ячейки подконтрольной Илье Киве ОО "Патриоты за жизнь", в состав которой входят спортсмены и представители полукриминальной среды. Целью деятельности ОО является силовая поддержка протестных акций ОПЗЖ и Виктора Медведчука. В связи с военной агрессией РФ оба изменили свое отношение к ОПЗЖ и критически оценивают деятельность Кивы и Медведчука.

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Напомним: в конце марта партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о приостановлении своей деятельности в Украине. Причиной назвали то, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

Об этом говорилось в заявлении сопредседателя ОПЗЖ, народного депутата Украины Вадима Рабиновича, который не назвал виновного в развязывании широкомасштабной войны против нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе назвали имена коллаборантов-депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые помогли российским оккупантам уничтожить город, создать там гуманитарную катастрофу и убивать мариупольцев. Пособники геноцида граждан Украины в Мариуполе причастны к уничтожению продовольственных складов и медикаментов, а также к тому, что город остался без света, тепла, воды и связи.