Гарантии безопасности важны, но они не могут заменить членство в НАТО, – Порошенко

Гарантии безопасности без членства в НАТО не дадут Украине устойчивый мир. Они могут быть приемлемы только по образцу Финляндии или Швеции, когда эти гарантии действуют до момента вступления страны в Альянс.

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Об этом заявил Петр Порошенко в эфире телемарафона "Приблизить НАТО" на каналах "Прямой" и "5 канал". Он отметил, что в итоговом документе Вильнюсского саммита есть только декларация о намерениях.

Порошенко подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы за год до следующего саммита Североатлантического союза выполнить критерии членства, а не тратить это время на дискуссии о гарантиях.

"Гарантии – важны. Но ни в коем случае они не могут подменить полномасштабное членство в НАТО. Гарантии должны иметь три вещи. Первое: они должны быть юридически обязательны. С санкциями, если они не выполняются. Пока об этом не идет. Вторая позиция. Они должны иметь четкий перечень средств и мер, которые будут осуществлены. Там пока написано только "мы проведем немедленные консультации". И третья позиция. Гарантии должны быть составной частью нашего членства", - считает пятый Президент.

"Я с ужасом представляю себе сценарий, когда год к Вашингтонскому саммиту мы не будем готовить страну к вступлению в НАТО, а будем вести переговоры о каких-то бессодержательных гарантиях. Гарантии нас не спасут, без членства - это бесконечная война на истощение Украины", - предостерег Порошенко.

Он считает, что гарантии могут быть приняты только по образцу Финляндии или Швеции, когда они действуют до момента членства в НАТО.

"Вот мы через год вступаем, этот год действуют гарантии. Если нас отвлекут от членства переговорами о гарантиях, это поражение Украины", - сказал Порошенко.

"Итак, гарантии обязывающие, гарантии только к полномасштабному вступлению в НАТО, гарантии, которые обеспечат это вступление через механизмы реформ", – резюмировал Петр Порошенко.