Прежде всего, под ФСБ здесь имеются в виду вовсе не патрушев, который там уже, кстати, давно не работает, а серьёзные влиятельные антипутинские круги, связанные с этой интересной структурой. Итак, о двух важных идеях, которые эти круги тихонечко распространяют в последнее время.

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Начну с плохой.

В качестве "компромисса" с Украиной там видят референдумы о выборе страны для Крыма и Донбасса. Под международным контролем — чуть ли не самой ООН.

Однако же как, помимо всего прочего, в таком случае быть с вынужденными переселенцами? Искать их по всему миру? А куда засунуть вместе со своими голосами тех, кто, наоборот, понаехал туда из мордора за время оккупации?

Но кроме того — это откроет такой ящище-Пандорище, что мало не покажется никому: ни Канаде с её Квебеком, ни Испании с её Каталонией и Страной Басков, ни, кстати говоря, Китаю с его монголами и уйгурами, ни даже Соединённым Штатам, столь дорожащим стабильностью в мире и предсказуемостью.

Признанные Цивилизацией референдумы как средство разрешения территориально-национальных проблем от мира в мире ничего не оставят, это станет долгим проклятием человечества. Пострадает среди первых, между прочим, и сам мордор с его бесчисленными внутренними колониями.

Зато другая идея совершенно великолепна и действительно нуждается в поддержке.

Речь идёт о возможном признании элитами россии президента путина ненастоящим путиным, то есть двойником давно усопшего истинного, что повлечёт безо всяких лишних пертурбаций его замену премьером Мишустиным с последующими относительно демократическими выборами нового президента.

Всё — как мечтает Запад во главе с США: ни путина, ни развала россии, всё управляемо, тем более, что упомянутые элиты к соответствующему контакту с Цивилизацией и совместным с ней действиям вполне готовы.

При этом то, [не]настоящий ли путин на самом деле, никакой роли не играет: для доказательства можно, например, пришибив настоящего, предъявить миру двойника — вот, мол, полюбуйтесь, а если и двойника нет, то оперативно его для такой цели слепить.

Главное — что в любом случае с доказательствами все согласятся и никто нигде не станет спорить. Было бы у элит желание на это пойти, а оно вроде как есть, и особо затягивать они не намерены. Пока то, что называет себя путиным, будет в Китае, можно всё тщательно подготовить и принять его обратно уже надлежащим образом.

Только новую власть россии надо будет предупредить, чтоб не в референдумы баловалась, а готовилась к капитуляции, свалив всё на былого узурпатора.