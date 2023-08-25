Недостаточную поддержку Украины американцами поясняют тем, что Соединённые Штаты якобы ставят на "стабильность", которую в состоянии обеспечить только наличие путина во главе рф: он, мол, и ситуацию в россии может проконтролировать, и в определённой степени договороспособен. Однако же выяснилось, что обе эти надежды США основаны на мифах.

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Как поведал свободно вещающий из москвы общепризнанный рупор ФСБ, пригожина успели предупредить, благодаря чему он на смертельный рейс не попал и находится за границей, причём даже не в Африке, и готовит реальную месть — в союзе с частью политико-силовых элит.

Из чего вытекает не только полное отсутствие российской "стабильности", но и то, что даже такую мелочь путин оказался не в состоянии проконтролировать: его снова кинули свои, но уже другие.

Это — первый урок Байдену от мордора.

Второй урок преподнесён Байдену уже лично путиным, который, конечно, не предполагал, что опять окажется кинутым, и был уверен в выполнении своего приказа. Каковой приказ о ликвидации пригожина прекрасно демонстрирует, чего стоят все его обещания и понятийные договорённости, то есть сколько-нибудь договороспособным его считать никак нельзя.

Итак, гарант российской "стабильности", охраняющий-де весь мир от непредсказуемости, и сам кидаем, и других кидает, ничего не держа на реальном контроле и прямо нарушая все обязательства (в том числе даже прилюдно предоставленные вместе с "президентом" Беларуси).

Это, кстати, — на заметку не только Байдену, но и главному китайцу. Не на того ставят. И — уже независимо от того, жив ли пригожин, — не тому верят.