У Европы серьезные проблемы с силами сдерживания для Украины – The Times

На сегодняшний день европейским странам будет проблематично собрать даже несколько десятков тысяч военнослужащих для отправки в Украину. Основная проблема заключается в недоукомплектованности и недостаточном финансировании армий стран Европы.

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Если в начале апреля британские чиновники готовы были направить до 10 тыс. человек, то на последующих встречах министры обороны стран Европы заявили, что у них "нет никаких шансов" достичь общего числа даже в 25 тыс. Об этом говорится в материале The Times.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин обратился к своим коллегам в Европе с просьбой сформировать 64-тысячный контингент для отправки в Украину в случае заключения мирного соглашения. На прошлой неделе появилась информация, что Британия и Франция теперь с большей вероятностью отправят на запад Украины учебные войска вместо многонациональных сухопутных войск для защиты ключевых городов и критической инфраструктуры.

Вместо этого основное внимание в рамках обязательств по обеспечению безопасности на Украине будет уделяться восстановлению и перевооружению вооруженных сил с обеспечением защиты с воздуха и моря. Предполагается, что министры обороны выразили обеспокоенность по поводу амбиций Великобритании относительно численности войск в 64 тыс. человек на встрече "коалиции желающих" 10 апреля. Затем обсуждения продолжились в Брюсселе с меньшей группой министров обороны после встречи коалиции, где союзники были более откровенны.

Близкие союзники ясно выразили свои сомнения министру обороны Джону Хили и указали, что силам такого размера потребуется в общей сложности 256 тыс. военнослужащих на местах в течение двух лет, с учетом ротации.

Аналитики отмечают, что такие дискуссии показывают, насколько Великобритания и Европа зависят от США, когда речь идет о предоставлении серьезного сдерживающего фактора для России.

В свою очередь, Эстония и Финляндия были обеспокоены тем, что любое развертывание "ослабит" их собственную пограничную оборону, а Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не будут отправлять в Украину своих солдат. Британская армия, численность которой неуклонно сокращается, также страдает от нехватки артиллерии и проблем с "вспомогательными средствами", такими как грузовики снабжения и другое оборудование, которое они обычно получают из США.

В целом нежелание европейских стран отправлять наземные войска для защиты Украины привело к изменению взглядов на то, как будут выглядеть силы в случае заключения мирного соглашения. Существуют также опасения относительно того, какими будут правила ведения боевых действий в случае нападения России.

Напомним, британские военные, которых планируют отправить в Украину, не будут приближаться к передовой. Их задачи будут заключаться в подготовке украинских военнослужащих, а не в боевых операциях.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Telegraph, США якобы приватно вызвались поддержать "коалицию желающих". Речь идет о группе стран, которые потенциально готовы были бы отправить в Украину своих миротворцев как гарантию безопасности после войны с Россией.

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