Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа

Во вторник, 28 марта, парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Таким образом, эта страна присоединилась к ряду государств, которые накануне приняли аналогичное решение.

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На эту новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. Он написал, что это решение важное и знаковое.

"Благодарны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России – прошлых и сегодняшних. В установление правды и справедливости, а значит, и ответственности. Спасибо, Франция!" – добавил гарант.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что сегодня к международной коалиции по признанию Голодомора геноцидом украинского народа добавился мощный голос Парижа. Это свидетельствует о том, что мир сейчас объединяется в восстановлении исторической справедливости.

Также такие решения стран мира помогают увековечить память миллионов убитых голодом украинцев.

"Четкий сигнал российскому государству-террористу – никогда снова!" – добавил Ермак.

Франция стала 27-м государством, признавшим Голодомор геноцидом украинского народа. Перед ней это 23 марта сделала Исландия. Депутаты Альтинга также четко указали виновников этого страшного преступления: "тоталитарное правительство в Москве".

До этого аналогичное решение 10 марта 2023 приняли в Бельгии, а 1 февраля – в Болгарии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 декабря 2022 года решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа принял Сенат Чехии, а 30 ноября – немецкий Бундестаг, еще раньше – США, Румыния, Молдова.

– 15 декабря 2022 года также Европарламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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