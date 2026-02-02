Франция никогда не исключала возможности диалога с Россией: глава МИД объяснил, почему

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в Париже не исключали возможности ведения диалога с Россией. Он возможен при условии полной прозрачности для Украины и ее европейских партнеров и, конечно, при условии, что это будет полезно для Франции.

Об этом Барро сказал в интервью изданию Libération. Он также подчеркнул: европейцы, которые сейчас являются основными финансовыми и военными союзниками Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не делегируя ответственность никому другому.

Глава МИД Франции отметил, что на данном этапе российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков реального желания двигаться к миру.

"На прошлой неделе его дроны впервые намеренно атаковали пассажирский поезд... Это имеет свое название – военное преступление. К этому добавляются изнасилования, депортации детей, массовые убийства и издевательства. Все эти преступления не могут остаться безнаказанными", – сказал Барро.

Он констатировать, что "специальная военная операция" Кремля является катастрофическим поражением для России: 1,25 миллиона человеческих жертв, 1000 погибших ежедневно на фронте; рецессия в России, прогнозируемая на 2026 год. С каждым днем колониальная мания Путина истощает его народ и дискредитирует российскую нацию, отметил дипломат.

"Пришло время Владимиру Путину отказаться от своих претензий и наконец-то согласиться на перемирие", – заявил министр.

Говоря о поддержке Киева, он отметил, что сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Основную часть разведывательной и военной поддержки также предоставляют европейские страны.

"Опять же, по инициативе Франции и Великобритании была проведена беспрецедентная работа по военному планированию, которая проводилась в тесном сотрудничестве с президентом Зеленским, чтобы обеспечить, чтобы любое мирное соглашение сопровождалось надежными гарантиями. Украина знает, что может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев", – заверил Барро.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января президент Франции Эммануэль Макрон снова высказался о готовности поговорить лично с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, диалог с главарем Кремля может состояться уже в ближайшие недели.

