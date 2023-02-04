Франция и Италия весной передадут ВСУ современную систему ПРО Mamba

Правительства Франции и Италии согласовали в рамках военной помощи передачу ВСУ противоракетной системы – зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, который называют Mamba. Партнеры убеждены, что она поможет более надежно защитить небо над Украиной.

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Систему отправят уже весной 2023 года. Об этом в Twitter заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

"Вместе с Гвидо Крозетто решили поставить в Украину ЗРК SAMP/T-Mamba весной 2023 года. Эта система позволит оградить гражданское население и инфраструктуру от атак со стороны России", – написал политик.

Его украинский коллега – министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил в Twitter союзников за поддержку. Он подчеркнул, что такая система ПРО поможет украинцам спасти тысячи жизней от атак российских террористов.

"Я очень благодарен своим коллегам Себастьяну Лекорню и Гвидо Крозетто, которые решили поставить ЗРК SAMP/T для ВСУ… Шаг за шагом мы закроем небо над Украиной", – выразил убеждение он.

Отметим, что французское и итальянское правительства поддержали передачу для нужд украинской армии таких систем противоракетной обороны еще в декабре 2022-го. Запрос поступил от президента Украины Владимира Зеленского.

Французские ЗРК SAMP/T, известные как Mamba, сбивают самолеты и ракеты, в том числе противорадиолокационные и крылатые, а еще единственные из подобных европейских комплексов могут уничтожать тактические баллистические ракеты на расстоянии 15-35 км.

В целом Mamba используется для защиты от воздушных угроз развернутых военных подразделений (в том числе и на поле боя), критически важных объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах ВСУ отмечают, что закрыть часть воздушного пространства страны от атак РФ помогут истребители F-16. Эти самолеты, о передаче которых Украине партнеры ведут дискуссии, способны обезвреживать ракеты, запускаемые страной-агрессором по нашим городам.

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