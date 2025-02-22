Франция и Италия тормозят пакет военной помощи на €20 млрд для Украины – Spiegel

Европейский Союз ведет переговоры об очередном пакете военной помощи Украине на 20 миллиардов евро. Но Франция и Италия тормозят этот процесс.

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Об этом пишет Spiegel. Журналисты ссылаются на свои источники в дипломатических кругах. В частности, отмечается, что эти две страны-партнеры скептически относятся к новому пакету помощи и это вызывает трудности в его принятии.

"Представители Франции и Италии выразили скептицизм по поводу возможности предоставить значительное финансирование на помощь Киеву из-за большого государственного долга", – говорится в сообщении.

Кроме того, пишет газета, лидеры этих двух европейских государств Джорджа Мэлони и Эмманюэль Макрон стремятся играть ведущую роль в переговорах с США от имени Евросоюза. В то время как предложение нового пакета, которое исходило от Каи Каллас, этой амбиции противоречит.

"Против одобрения пакета помощи Украине выступили Венгрия и Словакия, но их оппозиция "играет второстепенную роль", поскольку пакет, скорее всего, будет принят от имени желающих государств-членов, а не всего Евросоюза", – также добавляют журналисты.

Напомним, страны Европейского Союза работают над большим пакетом военной помощи для Украины. Речь идет о дополнительной военной поддержке на сумму около 20 млрд. евро.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе поедут в США, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом.

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