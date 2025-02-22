ЕС готовит пакет военной помощи Украине на €20 млрд – Bloomberg

Страны Европейского Союза работают над большим пакетом военной помощи для Украины. Речь идет о дополнительной военной поддержке на сумму около 20 млрд евро.

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Таким образом ЕС стремится обеспечить помощь украинской армии в условиях стремления президента США Дональда Трампа к скорейшему мирному урегулированию с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

По предварительным данным, инициатива стран ЕС будет направлена ​​на поставку артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, ракет глубокого точного поражения, беспилотников, а также другого оружия. При этом блок стремится согласиться с инициативой, которая открыта для взносов в натуральной и денежной форме от государств-членов ЕС и других союзников.

Стоит отметить, что сроки выделения военной помощи могут быть сорваны, поскольку Венгрия заявила, что будет выступать против любой новой военной помощи Украине. В свою очередь Германия будет рассматривать вопрос, опираясь на результаты предстоящих выборов.

Также ЕС спешит разработать планы поддержки Украины, предоставить стране гарантии безопасности в случае мирного соглашения с Россией и увеличить собственные расходы на оборону.

Напомним, 24 февраля министры обороны стран Европы проведут экстренное совещание касательно Украины. Эта встреча состоится в формате видеоконференции по инициативе Франции и Эстонии.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе поедут в США, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио пытался частно успокоить европейские страны, выразившие обеспокоенность после переговоров американских представителей с РФ в Саудовской Аравии. В частности, Рубио убеждал Европу, что встреча не означает значительных отклонений от политики США, как некоторые опасались.

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