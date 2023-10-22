'Формула мира остается очень важной': Зеленский провел переговоры с эмиром Катара

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Глава государства поблагодарил шейха за гуманитарную помощь нашей стране.

Также Зеленский выразил благодарность за важную посредническую роль в возвращении на родину незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей. Об этом президент сообщил в своем Telegram.

По словам Зеленского, Украина решительно настроена продолжать сотрудничество с Катаром по возвращению детей домой.

Кроме того, лидеры Катара и Украины обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с важностью деэскалации конфликта, поиска мира и защиты мирных жителей. Зеленский отметил критическую необходимость непрерывной работы гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских и гуманитарной помощи.

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В то же время лидер Украины подчеркнул, что в это тяжелое время участие стран Ближнего Востока в Формуле мира остается чрезвычайно важным.

"Выражаю благодарность Катару за присоединение к предварительным раундам переговоров по Формуле мира, а также за готовность принять участие во встрече на Мальте на следующей неделе", – заявил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 октября провел телефонный разговор со своим коллегой, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора лидеры двух государств обсудили подготовку к переговорам по Формуле мира на Мальте

Ранее Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры обсудили, в частности, укрепление украинской ПВО, дальнобойных и военно-морских возможностей украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Одной из главных тем переговоров стала украинская Формула мира.

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