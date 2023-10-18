Зеленский провел длительный телефонный разговор с президентом ЮАР Рамафосой: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Южно-Африканской Республики Сирилой Рамафосой. Одной из главных тем переговоров стала украинская Формула мира.

Телефонный разговор двух лидеров был достаточно длительным. Об этом сообщили в офисе президента.

В ходе переговоров собеседники констатировали необходимость продолжения экспорта украинского зерна. Они согласились, что это критически важно для продовольственной безопасности мира.

Зеленский также пригласил ЮАР принять участие во втором саммите гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.

Кроме того, стороны обсудили реализацию Формулы мира Зеленского.

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"Очень важно, что Южно-Африканская Республика поддерживает украинскую Формулу мира и готова участвовать в следующих раундах переговоров по ее реализации. Не менее важно, что отношения между Украиной и ЮАР ощутимо наращиваются", – подчеркнул украинский врач.

Президенты также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и обсудили возможности эвакуации граждан ЮАР из зоны конфликта в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2023 года глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса привез в Киев "мирный план" по окончании войны в Украине и раскрыл его детали президенту Зеленскому. Он состоит из 10 основных "составляющих".

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