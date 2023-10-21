Зеленский провел телефонные переговоры с Эрдоганом: о чем говорили президенты

Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября провел телефонный разговор со своим коллегой, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора лидеры двух государств обсудили подготовку к переговорам по Формуле мира на Мальте в конце октября, а также продовольственную безопасность после срыва Россией Черноморской зерновой инициативы.

Не смогли обойти стороной Зеленский и Эрдоган и тему войны на Ближнем Востоке. О чем шла речь в ходе разговора, рассказал сам глава государства в своем Telegram-канале.

"В ходе разговора с президентом Реджепом Таипом Эрдоганом выразил благодарность Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили следующий раунд переговоров по Формуле мира, который состоится на Мальте. Турция будет принимать участие, добавляя свой авторитетный голос и позицию", – подчеркнул глава государства.

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Зеленский поблагодарил коллегу за участие Турции в предварительных консультациях по украинской Формуле мира и за готовность продолжить участие в ее обсуждении на Мальте: туда прибудет турецкий представитель.

В то же время, президент отметил участие турецких специалистов в первом Форуме оборонных индустрий в Киеве, вместе с Эрдоганом они обсудили и подготовку конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Турции в ноябре.

Важное место в разговоре двух лидеров занял вопрос продовольственной безопасности в мире.

"Несмотря на срыв Россией Черноморской зерновой инициативы, Украина остается преданной своей жизненно важной роли гаранта глобальной продовольственной безопасности и обеспечивает работу Черноморского зернового коридора", – отметил Зеленский.

Еще одной темой общения между президентами Украины и Турции стала также война между Израилем и ХАМАС. Оба лидера сошлись на том, что необходимо обеспечить защиту мирного населения и уважение гуманитарного права.

"К сожалению, Украина хорошо понимает, что такое война и гражданские жертвы. Поэтому мы категорически осуждаем любые террористические методы и насилие и выступаем за предотвращение дальнейшей эскалации", – сформулировал позицию Украинского государства по поводу войны на Ближнем Востоке глава государства.

Напомним, накануне Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. "Наши договоренности успешно выполняются", заявил президент, поблагодарив главу немецкого правительства за предоставленные системы Patriot и IRIS-T.