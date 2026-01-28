'Фокус на демократии' Порошенко обсудил с Мартой Кос пути ускорения евроинтеграции Украины. Фото

Петр Порошенко обсудил с Комиссаром ЕС по расширению Мартой Кос перспективы и насущные вопросы переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз. По словам Порошенко, Марта Кос выразила восхищение мужеством и стойкостью украинского народа и заверила в полной действенной поддержке Украины со стороны ЕС.

"Детально обсудили инициативу относительно "ограниченного членства" Украины в ЕС и содержательное наполнение регламента по выделению Украине займа на сумму 90 млрд евро на военные нужды и цели бюджетной поддержки Украины", – сообщил лидер "Евросолидарности" в соцсетях.

"Подчеркнули важность скорейшего официального открытия переговорного кластера "Основы" с усиленным фокусом на состоянии демократии и функционировании демократических институций в Украине, верховенства права и борьбы с коррупцией, уважения многопартийного плюрализма, свободы слова, прав оппозиции", – пишет Петр Порошенко.

"В этом контексте обсудили состояние и проблемы выполнения плана первоочередных реформ в сфере верховенства права согласно Общему заявлению Комиссара ЕС Марты Кос и Вице-премьер-министра Украины Тараса Качки. Обсудили инициативу украинских властей по подготовке законопроекта об особенностях проведения выборов, а также приоритеты законодательного обеспечения европейской интеграции Украины", – отметил пятый Президент.