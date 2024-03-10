Флаг Украины сине-желтый, а не белый: Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призыв Папы Римского Франциска перейти к переговорам "под белым флагом" в войне России в Украине. Чиновник предостерег от повторения исторических ошибок и напомнил, что флаг нашего государства – сине-желтый, и никаких других оно не будет поднимать.

На своей странице в соцсети Х Кулеба подчеркнул, что сильнейший тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами". Поэтому он призвал Ватикан последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за жизнь.

"Наш флаг – сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги", – подчеркнул украинский министр.

В заключение он выразил благодарность Папе Франциску за молитвы за мир и пригласил наконец посетить Украину после двух лет полномасштабной войны.

"Продолжаем надеяться, что после двух лет сокрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев", – написал Кулеба.

Напомним, интервью для телекомпании RSI понтифик призвал к переговорам в войне России в Украине и отметил, что одна из сторон должна выявить "мужество поднять белый флаг", хотя и не указал, какая именно. Впервые в контексте войны в Украине Папа Франциск использовал слово "поражение".

"Самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, и имеет смелость к белому флагу и переговорам. Слово "переговоры" – смелое слово. Когда вы видите, что потерпели поражение, что дела идут не очень хорошо, вам нужно иметь смелость вести переговоры", – сказал Франциск.

Позже в Ватикане объяснили, что понтифик подразумевал не капитуляцию Украины, а необходимость начать переговоры.

"Папа употребил термин "белый флаг", предложенный интервьюером, на обозначение прекращения боевых действий, перемирие, достигнутое мужеством переговоров. В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но имея в виду любую военную ситуацию, Папа четко заявил: "Переговоры никогда не капитуляция", – отметил руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на заявление Папы Римского о "белом флаге", которое следует поднять, чтобы завершить войну в Украине. Латвийский лидер подчеркнул, что нельзя капитулировать перед лицом зла.

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