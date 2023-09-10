Филатов стал единственным украинским мэром на международной встрече YES

На днях завершилась 18-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES). Конференция собрала несколько сотен делегатов из разных стран мира.

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Это высокопоставленные должностные лица правительств, дипломаты, журналисты, представители науки, бизнеса и известные общественные деятели. К встрече присоединились также президент Украины Владимир Зеленский, первая леди и чиновники государства. Единственным представителем украинских мэров на этой конференции стал городской глава Днепра Борис Филатов, сообщили в его пресс-службе.

"Мощная речь Президента о важности морального выбора и откровенное и щемящее выступление Первой леди о том, как нас изменили испытания этой войны. И достаточно четкие и конкретные месседжи от влиятельных международных персон. Мне же эта конференция дала еще и важную возможность встретить хороших знакомых – шестого и девятого послов США в Украине Уильяма Тейлора и Мари Йованович", – отметил Филатов, добавив, что опыт длительного сотрудничества позволяет и по сей день поддерживать связь с послами, поэтому оба остаются искренними друзьями Днепра.

Вместе с тем, известно, что в течение двух дней дискуссионных панелей и встреч конференции YES участники говорили о настоящем Украины во время войны и дискутировали о дальнейших сценариях восстановления и укрепления государства.

В частности, от ряда влиятельных международных персон прозвучали четкие месседжи. Так, американский политолог из Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и многие другие в разных формах отметили, что никакие договоренности с нынешней Россией не будут обеспечивать безопасность ни Украине, ни остальному свободному миру.