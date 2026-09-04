Федоров стал главой Госагентства по восстановлению: что известно о назначении

Бывший глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров был освобожден от должности. Он назначен главой Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

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Об этом сообщил постпред Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Также были уволены три других чиновника.

Что известно

Федоров сменит на этой должности Сергея Сухомлина. Также с должности первого замглавы Агентства был уволен Николай Бойко. Кроме того, должность замглавы Украинского института национальной памяти по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации потеряла Анна Сдобнова.

В то же время, по данным "Укринформа", во время отчета за 1000 дней работы Михаил Федоров заявил о предложении президента Украины Владимира Зеленского возглавить Агентство. Кто станет новым губернатором региона – пока неизвестно.

Источники "Суспільне мовлення" сообщили, что фаворитом на эту должность является действующий заместитель Федорова, Михаил Семикин. Он работал в команде Федорова во время работы в Мелитополе, а с мая 2024 года занимает должность первого замглавы Запорожской ОГА.

Кто такой Иван Федоров

Он родился 29 августа 1988 года в Мелитополе Запорожской области. По специальности – экономист-управляющий. Окончил Таврический государственный агротехнологический университет, также учился в Киевском политехническом институте, где получил степень магистра государственного управления.

В 2019 году возглавил департамент транспортной инфраструктуры КГГА, но вскоре вернулся в Запорожскую область, где стал первым заместителем главы ОГА.

В 2020 году его избрали мэром Мелитополя. Когда 25 февраля 2022 года российская армия вошла в Мелитополь, Федоров отказался сотрудничать с оккупантами, и 11 марта его похитили. 16 марта 2022 года чиновника освободили, обменяв на девять российских срочников.

После этого Федоров вернулся к работе. С февраля 2024 года возглавлял Запорожскую облгосадминистрацию.

Напомним, ранее Владимир Зеленский произвел ряд важных кадровых назначений. В частности, он назначил Алексея Соболева замом главы Офиса президента Украины, а Тимура Ткаченко – главой Киевской областной государственной администрации.

Как сообщал OBOZ.UA, президент также назначил нового начальника Генерального штаба ВСУ. Им стал генерал-майор Игорь Скибюк, занимавший должность заместителя начальника ГШ ВСУ, соответствующий указ уже подписан.

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