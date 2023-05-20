Варто розраховувати, що вже вересень-жовтень стануть вирішальними, коли кремль не зможе навіть вдавати оптимізм щодо своєї "воєнної операції". Усі ключові меседжі з цього приводу очікувано прозвучать на G7 за участю Володимира Зеленського.

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Винищувачі 4-го покоління (навіть не кажучи про 5-те) сьогодні такі ж всесильні, як бог Зевс у грецькій міфології: він контролював стихії та керував небесними силами. F-16 може ще більше.

F-16 — багатоцільовий винищувач, бере на борт 5-8 тонн "гостинців" - бомб та ракет. Здатен підтримувати сухопутні частини у наступі, використовуючи керовані та некеровані авіабомби, ракети, реактивні снаряди. F-16 - це 4 в 1: перехоплювач, винищувач, бомбардувальник і штурмовик.

F-16 також працює як платформа для ракет протиракетної та протиповітряної оборони, тобто здатен перетворюватися на літаючий HIMARS чи Iris-T. До дальності ракет додається бойовий радіус самого винищувача: він може залітати на 1000 км у тил ворога.

Сучасна авіація – якось мірою є зброєю масового знищення, адже 5-8 тонн бойового навантаження здатне знищити будь-який укріпрайон. В еквіваленті, це щонайменше 250 ракет HIMARS (якщо рахувати по бойовому елементу). Спершу авіація протягом тижня-двох протирадарними ракетами вибиває ППО окупантів, а потім починаються ракетні обстріли та бомбардування.

2-3 ескадрильї F-16 здатні зломити хребет рашистській обороні. Як кажуть військові, хто контролює небо, той контролює війну.

Напередодні G7 було зрозуміло, що Україна отримає F-16. Питання, скільки, коли й від кого.

"Скільки" і "від кого" - це прості запитання. Є три потенційних донори, які переходять на F-35: це Данія, Бельгія та Нідерланди. Загалом трійця виводить із експлуатації 139 винищувачів. Якщо ж говорити про цей рік, то йдеться про одну-дві ескадрильї від Нідерландів та одну від Данії, тобто загалом від 24 до 36 машин, - Defense Exprese. До речі, нові (а не виживанні) борти не лише коштуватимуть в рази дорожче, але тут вступає такий фактор як час: черга за ними розписана на десятиріччя вперед.

ЗСУ важливо не лише отримати сам літак, але й озброєння. Без них F-16 - це лише літаюча платформа. БК та запчастини складають 50% загального чека машини, і тут, очевидно, мали б сказати слово наші американські партнери.

Літаки потраплять в Україну, коли завершиться підготовка пілотів. Орієнтовно, це вересень-жовтень. Саме 3-4 місяці потрібно на навчання льотчиків 1-2 класу. Сподіваємося, саме тоді Зевс, верховний бог 4-го покоління, промчить на своїй вогняній колісниці ватними оборонними шеренгами окупантів, і в них геть зовсім вигорить віра у "царя і атечество".

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