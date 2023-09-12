'Евросолидарность' подала в ВР законопроект о немедленном декларировании советников ОП, – Геращенко

Франция "Европейская Солидарность" вносит законопроект о немедленном декларировании советников Офиса президента.

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Об этом на своем телеграмм-канале сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Зеленский ожидаемо ветировал закон о закрытых декларациях. Это – реакция на протест общества, на петицию, на опрос, где почти 80% украинцев четко осознают, что именно Банковая отвечает за коррупцию, она сформировала списки "слуг" в ВР и определила министров", – отмечает депутат.

Геращенко напомнила, что именно "слуги" проголосовали за закрытые реестры. Общество этого не восприняло.

"Особенно на фоне всех скандалов о новых машинах и домах на Печерске вчерашних ноунеймов, которые за 4 года стали почти олигархами", – констатирует Геращенко.

В то же время она выразила сожаление, что президент ничего не сказал о необходимости декларирования советников ОП, "которые сегодня управляют страной".

По ее словам, советники ОП вмешиваются в работу местного самоуправления, раздают указания силовикам и судам и внедряют политическую цензуру.

Также, как отметила Геращенко, они "принимают участие в закрытых встречах с государственной тайной и ни за что не отвечают".