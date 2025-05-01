'Евросолидарность' ожидает от власти объяснения, как соглашение о недрах будет способствовать достижению справедливого мира

Украинские власти должны публично объяснить, что за соглашение о полезных ископаемых было подписано с Соединенными Штатами Америки, и как именно это соглашение будет способствовать достижению справедливого и устойчивого мира в Украине.

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Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", обнародованном на сайте политсилы.

Далее приводим полный текст заявления "ЕС" о подписанном соглашении.

"Украина и украинцы в очередной раз из иностранных СМИ узнали о подписании Соглашения о минералах между правительствами Украины и США. Только после утечки информации украинские чиновники подтвердили факт подписания соглашения и прокомментировали его детали. "Европейская Солидарность" неоднократно в ВР требовала отчета украинской переговорной команды о ходе переговоров, но и переговоров игнорируют украинское законодательство и подотчетность правительства парламенту

Осенью прошлого года во время выступления в Верховной Раде. Зеленский объявил свой план устойчивости, среди пунктов которого была идея совместной разработки недр с нашими партнерами. Однако Зеленский избегает коммуникаций с парламентом, хотя такой диалог способствовал бы внутреннему единству.

Фракция "ЕС" считает недопустимым фактическое изъятие ВР из процесса мирных переговоров и подготовки ключевых для страны соглашений. Недопустимо сводить роль законодательного органа к нажатию кнопок. "ЕС" обращается к Зеленскому с призывом встречи с представителями парламентских фракций и групп для обсуждения заключенного с США соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

Наша политическая сила стоит на следующем:

Прозрачность переговорного процесса. Мы настаиваем на максимальной открытости переговоров по заключению соглашения с привлечением лидеров фракций Верховной Рады, специалистов и экспертной среды. Это недопустимо, когда текст соглашения будет обнародован после подписания, без всестороннего обсуждения и анализа.

Защита государственных интересов и суверенитета. Все положения соглашения должны соответствовать Конституции Украины, не нарушать суверенитет государства, не создавать дисбаланса в принятии решений по управлению ресурсами, в частности, не допускать права вето иностранных представителей в стратегических органах управления.

Равноправие сторон. Мы требуем закрепления в тексте соглашения принципа равноправного партнерства, недопущения преференций для компаний в доступе к украинским природным ресурсам, а также исключения пунктов, которые могут ограничить возможность привлечения инвесторов из других стран.

Соблюдение интернационального права и европейской интеграции. Ни одно из условий соглашения не должно противоречить обязательствам Украины перед Европейским Союзом и другими международными партнерами, а также не ставить под угрозу перспективу евроинтеграции.

Отказ от признания военной помощи долговыми обязательствами. И вообще, соглашение должно было давать ответ на ключевой вопрос: как усилить обороноспособность страны и ее потенциал безопасности. Украина не признает военную помощь США как долг и соответствующие положения не могут быть включены в соглашение.

Публичный контроль и подотчетность. Все решения по реализации соглашения должны приниматься прозрачно, с обязательным информированием народа Украины и парламента, а также с привлечением независимого аудита использования инвестиций и ресурсов.

Отсутствие политического давления. "Европейская Солидарность" требует от власти – воздержаться от любых форм политического давления при подготовке, переговорах и реализации соглашения, в частности, ультимативных требований по безотлагательному подписанию документов без соблюдения законных процедур рассмотрения.

Кощунственно звучат заявления премьера Шмыгаля о консультациях с ВР по соглашению после его подписания. Познакомиться с парламентом должен Зеленский и объяснить, как подписанное соглашение будет способствовать достижению справедливого мира и усилению обороноспособности страны".