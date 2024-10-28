'Евросолидарность' обсудила с министром Умеровым неотложные потребности ВСУ, – Геращенко

Фракция Европейская Солидарность по инициативе Петра Порошенко в рамках парламентского контроля над исполнительной властью встретилась с министром обороны Рустемом Умеровым и командой министерства обороны.

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Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Обсудили вопросы обеспечения ВСУ, ситуацию с фортификационными сооружениями, закупками и распределением БПЛА, необходимость реального противодействия коррупции и злоупотреблениям на закупках", - написала Геращенко в соцсетях.

"ЕС" система поддерживает Силы обороны, напомнили об обещании министерства обороны подать законопроект о сроках службы, мы ждем документ в парламенте. Очень остро стоит проблема непрозрачного перевода военнослужащих в подразделения, министр пообещал в ближайшее время конкретные предложения по решению этой проблемы", – отмечает депутат.

"ЕС" также настаивает, чтобы военный НДФЛ оставался для оборонного сектора, 30% шли непосредственно подразделениям, 70% – министерству обороны. "Остро стоит вопрос качества закупаемых ДССЗИИ БПЛА. Мы за то, чтобы за закупки дронов отвечало МО и как можно скорее введены военные стандарты для закупок, потому что на государственные дроны получаем много жалоб от военных", – констатирует Ирина Геращенко.

"Поставлен вопрос усиления военной подготовки мобилизованных и их полного обеспечения по стандартам НАТО амуницией и средствами защиты", – добавляет Геращенко.

"Что касается фортификаций, то сегодня военным катастрофически не хватает строительной техники, и мы предлагаем перенаправить на эти нужды 30 млрд из 42 млрд коррупционного дорожного фонда", – сообщила депутат.

"Наша команда остается одним из самых больших волонтеров для фронта, Фонд Порошенко передал дронов, амуниции, машин, систем РЭБ, техники более чем на 6 млрд грн. Мы готовы к большему сотрудничеству и координации усилий по поддержке ВСУ, но настаиваем на прозрачности закупок и обеспечения армии и усиления парламентского контроля", – объясняет Геращенко.

"Предметная встреча, ждем контурных результатов для решения озвученных проблем", – резюмирует сопредседатель фракции.