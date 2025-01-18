'Европейская Солидарность' заявила о политическом давлении со стороны власти и призвала прекратить открывать политически мотивированные уголовные дела

Партия "Европейская Солидарность" заявила о политическом давлении и политически мотивированных уголовных делах, которые штампует власть против депутатов оппозиционной фракции в ВР.

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Об этом сообщается на сайте политической силы. Далее публикуем полный текст заявления.

"Нас неоднократно предупреждали о приказе власти максимально давить на команду "Европейской Солидарности".

Речь идет о приказе вытянуть хоть что-нибудь на Порошенко и членов команды, задействовать все возможные инструменты давления, в том числе через семьи – от новых уголовных дел до обысков.

Но мы не ожидали, что все будет столь беспредельно и абсурдно.

К нашему коллеге Андрею Лопушанскому утром в субботу пришло ДБР с обыском по делу шестилетней давности, где каким-то боком фигурирует член его семьи. Дело было закрыто еще в 2020 году из-за отсутствия состава преступления, но почему-то возобновлено месяц назад.

Речь идет о закупке лампочек для поселкового совета частной структурой, к которой член семьи А.Лопушанского не имел отношения и не влиял ни на ценообразование, ни на другие вопросы этого контракта.

Обыск произошел с грубым нарушением закона – следователи не имели ордера, подписанного и.о. генерального прокурора, и собираются узаконить этот беспредел в Печерском суде уже после проведения.

Андрей Лопушанский известен в своем округе помощью ВСУ, семьям погибших военных, оздоровлением детей военнослужащих. Но для власти главное – он член "ЕС", поэтому нужно идти по "портновскому безпределу".

В ноябре прошлого года Андрей пережил сложную операцию и имел длительный больничный, следователи своими действиями уже довели нашего коллегу до ухудшения состояния здоровья и сейчас он находится в больнице.

Должны сказать, что другие члены фракции "ЕС" и члены семей депутатов получили информацию о негласных следственных действиях, возобновлении и открытии новых уголовных дел со стороны репрессивных органов. Нет ни одного депутата "ЕС", кто бы не почувствовал за эти годы на себе и наших семьях или информационные атаки от различных приготовленных властями телеграмм каналов и "студий", или давление "правосудия Зеленского", судами которого до сих пор руководит Портнов, а ДБР, прокуратура и другие структуры превратились в репрессивный филиал Банковой

Кампанию давления и дискредитации на Петра Порошенко власть целенаправленно проводит все эти шесть лет и буквально ежедневно, что заметно всем.

"ЕС" считает это стартом избирательной кампании власти способом, который очень типичен для диктаторской России, где началом является расправа с оппонентами и их семьями. Самое неприятное, что это происходит в условиях агрессивной войны Российской федерации, противостоять которой мы можем, лишь удерживая единство внутри страны. Как ее удерживает власть, сегодня видит вся страна.

Это надо прекратить, Владимир Александрович, потому что враг один. Вы именно это провозглашали еще недавно в Раде, сто раз повторяя слово "единство".

ЕС требует от власти прекратить давление на оппозицию. Перестаньте штамповать политически мотивированные дела. Займитесь войной с Путиным!"

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