'Вы – с ОПЗЖ или с украинским народом?' Порошенко напомнил властям о диктаторских законах Януковича

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что власти снова отказали ему в праве поехать в заграничную командировку в Брюссель для встреч с политиками ЕС.

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Об этом политик рассказал во время выступления с трибуны Верховной Рады, отметив, что ситуация выглядит особенно позорно в годовщину принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года.

"16 января – исторический день для всего Украинского государства. 11 лет назад в этом зале было поставлено на голосование и руками проголосовано сворачивание демократии в Украине, в конце концов приведшее к реализации Революции Достоинства. Голосовавшие 16 января 11 лет назад – все еще в этом зале. И все еще Верховная Рада сейчас, во время войны, не смогла выгнать их из зала", – констатирует Порошенко.

"Сворачивание демократии сегодня – это также то, что снова меня, как лидера "Европейской Солидарности", который планировал встретиться в Европе с лидерами Европейской народной партии, снова по преступному указанию не выпустили на границе", – сказал Порошенко.

"Они пытаются отвлечь внимание от собственной коррупции, от собственной жадности, от собственного воровства. Только сейчас более 70 миллиардов вашими голосованиями были украдены у армии", – констатировал пятый президент.

"Но 16 января – это также пример героизма. Потому что 10 лет назад в Донецком аэропорту знаменитые "киборги" продемонстрировали, что значит новосозданные Вооруженные силы Украины, которые и сейчас держат фронт, уничтожают врага и спасают государство", – подчеркнул Порошенко.

"Определяйтесь, с какой стороны вы – с ОПЗЖ или с украинским народом?" – резюмировал Порошенко.