Европарламент призвал грузинскую власть помиловать Саакашвили: Венгрия заблокировала проект протеста ЕС Тбилиси

Депутаты Европейского парламента на заседании в среду, 15 февраля, приняли резолюцию относительно бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который уже почти 1,5 года находится в грузинской тюрьме. Документ призывает перевести политика на лечение в европейскую клинику.

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Причиной принятия резолюции стало то, что здоровье Саакашвили за решеткой стало резко ухудшаться, у него диагностировали туберкулез и деменцию. Как говорится на сайте Европарламента, 577 депутатов проголосовали "за" решение, 33 – против, 26 – не голосовали.

Так, в документе политики призывают президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили и разрешить ему пройти лечение в другой европейской стране.

В ЕП считают, что то, как в стране обращаются с заключенными, такими как экс-президент, является лакмусовой бумажкой приверженности грузинского правительства европейским ценностям.

Депутаты Европарламента напомнили властям Грузии, что они несут ответственность за обеспечение здоровья Саакашвили, предоставление ему адекватного лечения и уважение его основных прав и личного достоинства в соответствии с конституцией страны и международными обязательствами.

В то же время, Европейский союз планировал выразить дипломатический протест Тбилиси из-за состояния Саакашвили. В него хотели включить предложение о приостановке срока отбывания наказания Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение за границей.

Такое предложение поддержали все члены Европейского союза, кроме Венгрии. Как отмечается, европейские политики в настоящее время пытаются убедить Будапешт изменить решение.

Как ранее сообщал адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе, у политика диагностировали деменцию и туберкулез. По его словам, у экс-президента Грузии также подозревают еще примерно 34 заболевания. В то же время министр юстиции страны Рати Брегадзе обвинил Хачапуридзе в спекуляции. Он подчеркнул, что для Саакашвили созданы все условия, чтобы его здоровье было защищено.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к власти Грузии с призывом об освобождении Саакашвили. Он сказал, что шокирован от того, как Тбилиси позволяет такое отношение к одному из главных системных оппозиционеров режиму России во время, когда российский диктатор Владимир Путин ведет войну против Украины.

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