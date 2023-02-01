Зеленский о состоянии Саакашвили: власти Грузии медленно убивают своего экс-президента и гражданина Украины

Действующие власти Грузии медленно убивают бывшего президента этой страны Михеила Саакашвили. Сейчас экс-глава Грузии, имеющий гражданство Украины, находится в грузинской тюрьме, его адвокаты бьют тревогу из-за критического состояния здоровья политика.

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То, что делают с заключенным Саакашвили в Грузии, можно назвать пыткой. Об этом в ходе совместной с президентом Австрии Александером ван дер Белленом пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Интерфакс".

По мнению украинского президента, власти Грузии намерены убить бывшего главу этого государства Михеила Саакашвили, обладающего ныне украинским гражданством. Он показал австрийскому коллеге и журналистам фото Саакашвили из тюрьмы, из которых видно плохое состояние политика. Эти фотографии, отметил Зеленский, ему показали перед самой встречей с главой Австрии.

"Когда-то он был президентом Грузии. Михеил Саакашвили. Их (фотографии. - Ред.) передал Давид Арахамия. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели, как он выглядит", - заявил президент Украины прежде чем показать фото.

Поразительные изменения, произошедшие с бывшим грузинским президентом, свидетельствуют в пользу версии, что действующие власти Грузии стремятся сделать так, чтобы из-за решетки Саакашвили больше не вышел.

"Я считаю, что на сегодняшний день правительство Грузии - что они делают: они его убивают. Вы знаете, что они его отравили и сейчас понемногу его, извините, убивают", - заметил Зеленский.

В вопиющей ситуации с Саакашвили проявляется не только вероятное желание действующих властей Грузии нейтрализовать вероятного соперника, но и то, что задекларированный Грузией "нейтралитет" – достаточно сомнительно.

"Грузия, ее руководство - они за кого на сегодня? Они нейтральны или они за Россию? Потому что Россия относится к своим политикам так же, как и сегодня руководство Грузии относится к уже не своим политикам, а гражданам Украины. И потому еще раз : они нейтральны? Или они за Россию? Или они просто против Украины и тому подобное?" – поинтересовался Зеленский, показывая фотографии Саакашвили.

Глава государства подчеркнул, что Украина с большим уважением относится к вопросу нейтральности того или иного государства, однако не может понять такого отношения Грузии к Саакашвили, который уже гражданин нашего государства.

"Хотел бы, чтобы пресса видела, что происходит: публичная пытка гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос - за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия этого для политики и демократии Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили , которого публично пытают каждый день. И я думаю, что у них цель - его убить", - резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский призвал власти Грузии проявить милосердие и перевести Саакашвили в украинскую или зарубежную больницу. Он назвал то, что делают с этим политиком в грузинской тюрьме, пыткой.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что Саакашвили, вероятно, был отравлен после заключения под стражу. Стремительно развивающиеся в тюрьме болезни не имели бы такого прогрессирования без "содействия" определенного типа ядов.

Адвокаты Саакашвили заявляют, что у него диагностированы такие серьезные заболевания как деменция и туберкулез - об этом они утверждают со ссылкой на немецких медиков. В целом же защитники политика утверждают, что у него подозревают еще около 34 заболеваний. Однако государственные власти Грузии подвергают такие выводы сомнению.