Мрачное настроение 'Мюнхена'. Что даст Украине осознание ЕС необходимости больших перемен: интервью с Тараном

16-18 февраля состоялась Мюнхенская конференция безопасности, на которой обсудили текущие и будущие проблемы глобальной безопасности. В центре внимания нынешнего "Мюнхена" – поддержка Украины и ускорение военной помощи от союзников и возможные последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Главный итог конференции безопасности – тревога европейских союзников Украины из-за осознания ситуации. Россия приободрилась, США могут сократить поддержку Украины и Европы, а сам ЕС сделал мало и пока не готов к полноценной войне.

При этом все прекрасно понимают, что значит проигрыш в Украине – это развал цивилизованного мироустройства и поощрение других диктаторов к новой агрессии. Обнадеживает, что у Европы есть финансовые ресурсы, чтобы защитить себя, и там наконец-то начинают осознавать главное – надо надеяться в первую очередь на собственные силы.

Своим мнением об итогах Мюнхенской конференции безопасности в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился эксперт по международным отношениям Сергей Таран.

– Среди главных тем "Мюнхена" – новое видение глобального мирового порядка. По настроению большинства участников конференции, оно довольно мрачное.

– Главное осознание, которое наконец-то приходит к западным политикам, состоит в том, что вопросы и контуры безопасности являются главной реальностью настоящего. Не фантазией экспертов, политологов или военных, а абсолютно жизненной реальностью, с которой столкнутся все без исключения страны.

Понимание этого, возможно, не создавшее никому настроения во время Мюнхенской конференции, на самом деле является позитивным моментом, так как, по крайней мере, начало осознания проблемы уже является началом ее решения. Появилось и всеобщее понимание того, что придется теперь менять и бюджеты, и подходы к настоящим вызовам.

Среди них российская агрессия против Украины, а также выборы в США с непрогнозируемой внешней политикой Штатов. Все это говорит только об одном – ЕС должен рассчитывать исключительно на собственные силы. На Западе отлично понимают, что значит проигрыш в Украине – это полный развал мироустройства, а политическая цена во многом превысит все финансовые затраты. Поэтому время больших перемен наступило.

– Такой сценарий больших перемен дает возможности многим странам. Украина среди них?

– Именно так. Для Украины это действительно также шанс, потому что немногие армии способны сейчас воевать и защищать Европу от российского нашествия. Но в таком случае Украина должна ставить очень четко свои требования. Если она защищает европейские границы, это должно быть общей ответственностью европейцев и украинцев. И нужно Украину тогда брать в ЕС и в НАТО, и тогда она будет защищать эту границу вместе с европейцами.

Или, например, это создает очень интересные возможности для такого геополитического игрока, как Турция, которую до сих пор не приглашали в ЕС. А сейчас могут взять, потому что нужно же кому-то защищать границу.

Поэтому сейчас для Европы много вызовов, но если все возможные европейские инструменты будут задействованы, то я не думаю, что после этого произойдет большая война с Россией. Ведь Путин всегда бьет только по тем, кто, по его мнению, не готов и слаб.

– Один из главных триггеров конференции этого года – неопределенность внешнеполитической позиции США. То есть, что будет с помощью для Украины, с помощью Европе в рамках НАТО и прочее. Госсекретарь США Блинкен и вице-президент США Харрис уверяли, что обязательства будут выполняться по обоим направлениям. Но в ближайшее время вопрос по Украине вряд ли решится положительно. Уже не говоря о последующих годах, когда в Штатах может смениться президент.

– Безусловно, вопрос помощи серьезно застопорился. Однако вместе с тем, я не исключаю, что все-таки договоренность будет достигнута, потому что речь идет не только о поддержке Украины, а также об Израиле и Тайване. Это очень серьезные стратегические партнеры для США. Что касается помощи уже после выборов, то я склонен считать, что в данном случае возможны два сценария.

Первый – после теоретического избрания Трампа, а согласно социологическим опросам у экс-президента есть на это шансы, он попытается заключить определенную геополитическую договоренность с Путиным и захочет выполнить свое обещание завершить войну "за один день".

Это действительно реалистичный сценарий. Украине нужно быть готовой защищать при этом свои интересы, и доказывать США, что украинские интересы – это выгодно именно для Америки. Но я не считаю, что Трампу это удастся решить быстро, тогда война может возобновиться, а соответственно в таком случае может восстановиться и военная поддержка США.

Ведь Трамп постоянно говорит – если Путин не пойдет на более или менее приемлемые, по мнению лично Трампа, условия, то он предоставит Украине гораздо большую военную поддержку, чем это делается при Байдене. Поэтому здесь может быть уже второй сценарий – наоборот, поддержка усилится.

Если речь идет о замораживании конфликта, которое, возможно, будет навязано при Трампе, то нужно ставить вопрос – ради чего? Если ради того, чтобы усилить свою оборону, восстановить военно-промышленный комплекс, избежать еще большего демографического кризиса и при этом еще и вступить в НАТО и ЕС, хотя бы с территориями, которые Украина контролирует, то это принесет победу и сделает невозможной последующую войну.

Если заставить Украину просто признать территории потерянными навсегда и юридически под этим подписаться, то тогда наверняка это заморозка не в пользу Украины.

Я считаю, например, что для Украины заморозка войны по первому сценарию – точно лучшее развитие событий, чем многолетняя война на истощение.

– При этом, имея гораздо больший общий бюджет, чем Россия, ЕС все равно за годы войны пока так и не сделал реальных шагов, чтобы нарастить свои военные мощности. Почему так, ведь европейцы будто поняли российскую угрозу и реальность уменьшения американской помощи?

Три вещи. Первая – всегда, во все времена, начиная от античных до сих пор, когда воюют автократии и демократии, первые принимают быстрые решения. А демократии всегда медленные. Тем более в рамках Евросоюза очень много бюрократических процедур, поэтому демократии не могут давать быстрый ответ на вызовы, которые создают автократические режимы.

Вторая проблема – в Европе надеялись, что США возьмут на себя большую часть помощи.

Третья причина – вера в то, что российская проблема решится быстро. В Европе было такое чувство, что агрессию против Украины можно решить политически. Это ощущение сейчас проходит.

– Выступления большинства европейских лидеров сводились к тому, что они понимают масштаб российской угрозы. В то же время, канцлер Германии Шольц говорит, что они готовы к затяжной войне с Путиным и будут поддерживать Украину, но ракеты Taurus пока не дадут. Почему продолжается такая половинчатая позиция европейцев? При том, что во время конференции пала Авдеевка и большинство западных экспертов сказали – это в большей степени вина именно Запада, из-за неполноценных поставок им боеприпасов и вооружения.

– Ну, потому что они все еще хотят иметь некую локальную войну, чтобы она не вышла за пределы Украины. И многие западные политики считают, что если передать более разрушительное оружие, в том числе, дальнобойные ракеты, которым можно стрелять по территории России, то война рискует появиться где-то на территории ЕС. Это их главный ужас. Я, кстати, с этим не согласен, но они так считают.

Вторая причина такого развития событий – надо с Путиным иметь торг. То есть, если ты предоставишь все, что можно Украине, то чем ты будешь торговаться с Путиным? Вот они считают, что если постепенно поднимать планку, тогда будет простор для маневра. Ну это такой типичный западный подход. С точки зрения Украины это недопустимо и, конечно, мы должны требовать поскорее предоставить все необходимое оружие.

– Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении сказал, что ждет Трампа в Украине. На ваш взгляд, возможен ли его приезд и изменит ли он эту позицию по отношению к войне?

– Пока продолжаются выборы, ничего не произойдет. Здесь нужно ставить вопрос перед украинской дипломатией – срочно нужно усиливать дипломатическое присутствие в Штатах. Чем больше людей туда поедут и будут проводить встречи, тем лучше. Также нужно усилить отношения между экспертной средой – круглые столы, выход на их социальные сети и СМИ.

И последнее – нужно работать адресно с конкретными конгрессменами, выходить на лоббистские структуры, работать с украинской диаспорой, которую нужно привлекать к дипломатической работе. И тогда у нас будет больше оружия.

– Вопрос замороженных российских миллиардов также поднимался на конференции. Некоторое время назад казалось, что он будет вот-вот решен положительно для Украины, но все снова остановилось.

– По моему мнению, этот вопрос действительно начнет решаться только тогда, когда Европа окончательно поймет, что США не будут оказывать помощь. Вот тогда российские деньги будут наконец конфискованы и начнется процедура передачи их Украине.