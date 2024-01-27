Прошел один год и триста тридцать пять дней войны. Судя по сегодняшним картам ISW ситуация на фронте не сильно изменилась по сравнению со вчерашним днем. Есть только заметное продвижение россиян с юго-востока прямо в центр Авдеевки. Но пишут, что это продвижение уже купировано. Так это или нет, будет ясно уже только завтра.

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Несколько дней назад ВСУ продолжили свои атаки на нефтяную инфраструктуру России. Украинские беспилотники атаковали принадлежащий "Роснефти" нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. В результате атаки на заводе начался сильный пожар. Высота пламени достигала 70 м.

Это все очень серьезно и разумеется, что такие атаки должны быть продолжены. Если что и может остановить эту войну - так именно такие атаки. То есть необходимо разрушение самой инфраструктуры войны, ее материальной базы и источников ее финансирования.

Это тем более правильно, что Украина крайне ограничена в средствах и должна сосредоточится прежде всего на самых главных болевых точках путинской экономики, а не устраивать какие-то там "акции устрашения" и прочие пропагандистские балаганы. (Даже если внешне они воспринимаются очень эффектно и выглядят как справедливое и заслуженное возмездие).

Кстати, о средствах. Сегодня спикер Палаты Представителей Конгресса США республиканец-трампист Майк Джонсон направил своим коллегам письмо, в котором он заявил о невозможности компромисса с демократами по пограничной и иммиграционной политике.

Джонсон заявил, что если просочившиеся сообщения о разработанном в Сенате компромиссном законопроекте являются правдой, то этот документ будет "мертв по прибытии" в Палату представителей. Хотя группа ведущих переговоры сенаторов еще не опубликовала текст законопроекта, он уже подвергся жесткой критике со стороны многих республиканцев (включая Трампа), осудивших сделку как политический "подарок" демократам. В письме Джонсона говорится: "Вместо того чтобы признать ответственность, президент Байден теперь пытается обвинить Конгресс в том, что он сам же намеренно создал".

Короче. В том виде, в котором Байден попытался протолкнуть помощь Украине в Конгрессе - она не пройдет. Точка. То, что осенью казалось хитрым трюком (объединение денег на борьбу с незаконной миграцией с помощью Украине, Израилю и т.д.) оказалось ловушкой для самих "хитрецов" из Белого Дома.

Теперь чем проще - тем лучше. Просто отдельный законопроект о помощи Украине, без довесков и всяких хитроумных ходов имеет намного больше шансов на прохождение в Конгрессе. Тем более, что большинство конгрессменов в обеих палатах не имеют ничего против помощи Украине.

Осталось понять, хочет ли этого сам Байден? На этот счет у меня есть серьезные сомнения. Кстати, спикер Джонсон тоже придерживается мнения, что помощь Украине саботирует именно Байден. Причем уже давно. Чуть ли не с самого начала войны. Иначе бы Белый Дом совсем по-другому распорядился той помощью, которую Конгресс уже выделял на помощь Украине в течении прошедших двух лет. И давно бы публично сформулировал ясные и четкие цели США в этой войне.

Сегодня сам Путин присоединился к пропагандистским атакам на Украину по поводу погибшего российского Ил-76. Он рассказал нам про систему "свой-чужой" и сделал из этого вывод, что россияне не могли сбить свой же собственный самолет.

Но даже в этой войне уже было столько примеров "дружественного огня" по своим самолетам, что этот аргумент может звучать убедительно только для такого человека как Путин, который не пользуется интернетом, а изучает мир лишь с помощью коротких справок, написанных его чиновниками.

В остальном, ничего нового сегодня мы про эту катастрофу так и не узнали. Россияне утверждают, что на самолете везли пленных. Но с этим никто особо и не спорит. Просят лишь предъявить объективные доказательства. Утверждения же россиян о том, что самолет сбили украинские средства ПВО тоже пока никак не подкреплены какими-то аргументами.

Соответственно, принимать это на веру нет никаких оснований. Россияне говорят, что им нет нужды сбивать свой собственный самолет.

Но так же и украинцам нет никакого резона сбивать самолет, который везет украинских военнопленных. Тем более, россияне утверждают, что они предупреждали Киев о том, что в этом самолете они везут украинцев для обмена.

Так или иначе, но, на мой взгляд, вне зависимости от того, кто на самом деле сбил этот самолет, налицо роковая ошибка. Поскольку если занять противоположную позицию и предположить, что самолет был сбит намеренно, то она заведет нас в дебри самой махровой конспирологии, из которых мы уже никогда не выберемся.

Кто сбил этот самолет можно было бы выяснить в результате объективного и независимого расследования, на котором вполне резонно настаивает Зеленский. Но Кремль на такое расследование никогда не пойдет и, тем самым, только подогреет подозрения в свой адрес.

Близится саммит лидеров ЕС на котором будет рассмотрен вопрос о выделении Украине 50 млрд. евро помощи. Ходят разные слухи по поводу вето Венгрии. Одни говорят, что Орбан по-прежнему упорствует. А вот, например, украинский премьер Шмыгаль, напротив, утверждает, что все 27 глав государств-членов ЕС согласовали этот проект.

Поживем - увидим. Так или иначе, но лидеры ЕС настроены решительно и грозят лишить Венгрию права голоса за такой саботаж помощи Украине. И готовят какой-то обходной вариант, в случае, если вето Венгрии преодолеть по какой-то причине не получится. Я оптимист и уверен, что, в отличие от США, Европа не оставит Украину в одиночестве. И это значит, что ресурс для сопротивления еще далеко не исчерпан. Все только начинается!

Слава Украине!🇺🇦

Суд ООН в Гааге вынес промежуточное решение по иску ЮАР против Израиля по обвинению в геноциде. Не думаю, что ЮАР получило от суда то, что хотела. Суд не признал действия Израиля в Газе геноцидом, а лишь призвал его "не допустить". Что это значит - не очень понятно, но призвал, значит призвал… Будем иметь это в виду. Более того: суд даже не настаивал на прекращении огня в Газе. А значит и с этой стороны у Израиля есть свобода рук.

А вот еще интересно: ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) начало расследование в отношении нескольких своих сотрудников, которых подозревают в причастности к нападению боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Вот и я говорю, что с ООН надо что-то делать. Развели, понимаешь, дармоедов. А теперь еще и террористов. Скорей бы уже Израиль всю эту террористическую сволочь уничтожил.

I❤️🇮🇱