Британия 24 февраля объявит о новом пакете поддержки Украины и санкциях против России – The Telegraph

В третью годовщину начала полномасштабной войны России против Украины правительство Великобритании намерено объявить о новом пакете военной помощи украинской армии. Кроме того, премьер-министр Кир Стармер может огласить о дополнительных санкциях против РФ.

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В британском правительстве подчеркнули, что хотят поставить Украину в сильную позицию, будь то для переговоров или для продолжения боевых действий. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По информации высокопоставленного источника в правительстве Британии, новый пакет военной помощи Украине рискует разочаровать Белый дом. Тем не менее, Лондон намерен стремиться поддерживать военные усилия Киева в борьбе против РФ.

"Мы до сих пор не знаем, на какой из позиций мы окажемся. Это правильно, что мы продолжаем поддерживать Украину всеми способами, о которых мы давно говорили", – говорят источники в британском правительстве.

Аналитики отмечают, что решение Британии объявить о новом пакете поддержки Украины и санкциях против России резко контрастирует с подходом президента США Дональда Трампа, который в последние дни называет президента Украины Владимира Зеленского "диктатором" и настаивает на скорейшем прекращении войны.

Однако в ходе запланированного визита в Соединенные Штаты Стармер попытается снизить напряженность. Ожидается, что он наконец объявит дату к которой 2,5% ВВП Великобритании будут расходоваться на оборону.

Напомним, страны Европейского Союза работают над большим пакетом военной помощи для Украины. Речь идет о дополнительной военной поддержке на сумму около 20 млрд евро.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе поедут в США, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом.

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