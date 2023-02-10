Блог | Александр Кирш: Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО

Есть в старых анекдотах иногда такое, что неожиданно даёт ответы на важные современные вопросы. Иногда бывают даже пророчества.

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То, что анекдот, приводимый ниже, — русский, совершенно его не портит. Даже наоборот: в этом — вся соль. Ибо порой анекдоты оказываются значительно умнее своих собственных народов.

Итак, текст.

Приходит русский в ресторан, делает большой заказ и при этом постоянно очень торопит официанта: Давай-давай, быстрей-быстрей, А ТО СЕЙЧАС НАЧНЁТСЯ! Это повторяется несколько раз, пока он наконец не получает всё, что заказал. Официант приносит счёт, и тут русский грустно объявляет: Ну вот, НАЧАЛОСЬ...

Текст окончен. Ну и кто же скажет, что это — не про пуйло? Вот оно снова пригрозило (на этот раз — Великобритании, собирающейся поставить Украине не только дальнобойные ракеты, но и военные самолёты), что СЕЙЧАС НАЧНЁТСЯ! Как грозило странам НАТО уже неоднократно. И шо? А нишо. Всякий раз пуйло просто тихо утиралось. Между тем, СЧЁТ ему уже составляется. И по нему пуйлу таки придётся платить.

Слава Украине!