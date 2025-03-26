'Это все украинская земля': Палиса заверил, что никаких разговоров о территориальных уступках на переговорах в Эр-Рияде не было

В ходе недавних переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии вопрос территориальных уступок не обсуждался. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса заверил, что для Украины вопрос суверенитета незыблем.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. Важные моменты встречи касались технических консультаций, направленных на достижение всеобъемлющего прекращения огня, которое было согласовано на предыдущей встрече в Джидде.

"О встрече в Эр-Рияде: продолжили технические консультации по всеобъемлющему прекращению огня, о котором договорились с американской стороной еще в Джидде. Согласили прекращение огня по энергетическим объектам и в Черном море, которое вступает в силу с момента публикации совместного заявления из США", – говорится в сообщении.

Палиса отметил, что украинская сторона предупреждала американцев о вероятности затягивания времени со стороны России и возможности выдвижения дополнительных условий.

"Это еще одно доказательство того, что именно украинцы стремятся к настоящему и справедливому миру. Нас интересует паритетное прекращение огня, и мы будем немедленно отвечать при нарушении договоренностей", – указал он.

Относительно вопроса "красных линий" Палиса подчеркнул, что никаких разговоров о территориальных уступках не было.

"Это все украинская земля, за которую мы боремся и будем бороться в любых условиях. Продолжаем работу над действенными механизмами контроля прекращения огня и получения эффективных гарантий безопасности, ведь очевидно, что доверия к враждебной стороне нет. Борьба продолжается! – резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предположил, что переговоры между Соединенными Штатами и Россией могли включать вопросы временно оккупированных Россией украинских территорий. Главное, чтобы Соединенные Штаты Америки оказали влияние на Россию, а не наоборот.

Украина и США договорились об установлении тишины на море и свободном судоходстве, а также о прекращении атак на энергетику. Киев передал американцам перечень объектов инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нарушения Россией условий прекращения огня Украина предоставит США все необходимые доказательства. По его словам, президент США Дональд Трамп имеет достаточно рычагов влияния, чтобы заставить Кремль соблюдать договоренности.

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