Штош…

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Я давну пишу, що найбільш реалістичний сценарій закінчення війни - це коли в Ху@ла закінчаться гроші, щоб ту війну вести. Тоді, власне, може бути два варіанти - або сам Ху@ло буде давати задню та згортати військову кампанію під різними приводами, або його забаранять свої, щоб врятувати те, що ще можна врятувати.

Але ж ніт, під кожним таким моїм постом зʼявлялися представники секти свідєтєлєй вєлічія, які розказували, що Під@рашка можєт воювати вєчно, що її врятує Китай і тд.

А тут - опача, новина, яких не було ніколи з 24 лютого 2022 року - Совєт Федерації заявив, що на війну не вистачає 2 трлн рублів, які потрібно забрати з інших статей бюджету, та направити на війну.

А шо такоє?

А гдє вєлічіє?

І знову прилетять коментатори, які скажуть, що "так оні і дальше будут брать з нєвоєнних расходов і перекідивать на воєнні і так бєсконєчно".

А от ніфіга! Бо

Розхідна частина федерального бюджету 42 трлн

При цьому військов расходи 16 трлн або 40% (це разом з видатками на силовиків)

Тобто не військова частина 42-16=26.

А тепер заберіть звідти поточний дефіцит бюджету- залишиться 22 трлн.

А тепер ще 2 трлн на війну - залишиться 20 трлн.

І це тільки перше півріччя!!!

А там 13 трлн - це пенсії та соцвиплати. Їх не забереш, бо гайки.

А там 2 трлн це держ апарат. В нього не забереш, бо це гайки владі.

А там 1 трлн - обслуговування держ боргу. Звідти не забереш, бо дефолт.

Тож маємо з 20 трлн - 16 трлн, які забрати не можна навіть в теорії.

Тобто лишається 4.

Але там прогнозують що до кінця року дефіцит збільшить ще на 3 трлн.