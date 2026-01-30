'Это вопрос времени': Зеленский высказался о 'договоренностях' в Анкоридже и работе над гарантиями безопасности

Подготовка документов о гарантиях безопасности США для Украины находится на завершающем этапе. В то же время подписание соглашений должно обеспечить реальную реализацию договоренностей, а не остаться формальностью.

Видео дня

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что не получил официальной информации о договоренностях в Анкоридже, однако уже есть сигналы обсуждения ключевых вопросов.

"Мне никто не сообщал, о чем договаривались в Анкоридже. У меня нет официальной информации. В конце концов все все узнают, это вопрос времени. Но у нас есть сигналы, что они (Трамп и Путин. – Ред.) там обсуждали ключевые вопросы", – отметил глава государства.

По словам президента, в рамках встречи в Анкоридже, вероятно, обсуждались, в частности ситуация на Донбассе, временно оккупированные территории и замороженные российские активы.

"Не сложно понять, что во время встречи на Аляске говорили наверняка о Донбассе, и также о том, что вообще делать с временно оккупированными территориями, и, думаю, о замороженных российских активах", – пояснил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Отдельно глава государства остановился на теме гарантий безопасности для Украины и роли европейских партнеров. По его словам, подписание соответствующего документа возможно, если оно не зависит от других вопросов. Кроме того, прогресс в переговорах очень важен для восстановления доверия граждан после войны.

"Я говорил американской стороне, что это важно не только для меня, это очень важно и для вас – чтобы люди видели прогресс – а он есть, и много всего наработано – но люди должны поверить в этот прогресс, потому что после такой сложной войны – веры у людей немного. Нужно на что-то рассчитывать. В этом случае самое большое, на что человек может рассчитывать, – это гарантии безопасности", – отметил президент.

По его словам, военное приложение к документу, предусматривает армию численностью 800 тысяч и соответствующее оружие, которое Украина сможет получить от США.

В то же время европейцы не включены в основной документ, но могут финансировать некоторые проекты, касающиеся гарантий.

"Что касается европейцев, их нет в этом документе, но они есть в другом. И есть связанные вещи между этими документами. Европейцы могут помочь нам профинансировать некоторые вещи. Важно, чтобы это было не только на бумаге, а было договоренностью. Это третий элемент. И поэтому я считаю, что эти документы надо подписывать перед финальным решением", – рассказал Зеленский.

По мнению Зеленского, подписание гарантий безопасности является правильным шагом перед принятием финальных решений и позволит Конгрессу США ратифицировать документ после окончания боевых действий. Он добавил, что этот элемент договоренностей уже готов и может быть реализован в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Так же, уверен он, глава Кремля никогда не приедет в Киев.

Также несмотря на определенный прогресс в переговорах по завершению российско-украинской войны, два самых острых вопроса остаются далекими от решения. Речь идет о том, где будет проходить линия разграничения в случае прекращения активных боевых действий, а также о статусе и фактической судьбе Запорожской атомной электростанции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!