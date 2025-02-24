"Это важно для будущего Европы": президент Финляндии предложил трехфазный план по завершению войны в Украине. Видео

Европе следует утвердить собственный план завершения войны России против Украины и продемонстрировать его американской стороне. Иначе европейские страны могут не получить места за столом переговоров.

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Такое мнение высказал президент Финляндии Александер Стубб. В понедельник, 24 февраля, он вместе с другими высокими иностранными гостями принял участие в саммите Support Ukraine.

Выступая перед журналистами, финский лидер предложил европейским политикам "собраться вместе, действовать вместе и продумать план для американцев".

"Если вы не показываете план американцам, то вы не будете вовлечены в переговоры. И сейчас переговоры проходят без нас, без всякого [нашего] плана, стратегии. Поэтому, по моему мнению, эта встреча чрезвычайно важна. И следующие две недели также чрезвычайно важны для будущей безопасности Европы", – сказал президент.

Он обратил внимание на "изменения в трансатлантическом партнерстве". Стубб назвал это новой реальностью. И поэтому возникает вопрос, "как нам приобщиться к этому, как мы можем получить свою часть".

По мнению Стубба, план может состоять из трех фаз. Украина уже находится на первой – фазе до переговоров.

"Здесь нужно думать о том, как больше давить на Россию и, фактически, как поддерживать лучше господина Владимира Зеленского и Украину и какие договоренности по безопасности могут быть", – пояснил он.

Вторая фаза – это начало прекращения огня. Здесь важно "выстраивание уверенности", сказал президент Финляндии.

"А третья фаза – это уже мир. Вот здесь вы говорите об основных вопросах территориальных, о, фактически, компенсации и справедливости", – высказал мнение он.

Как ранее писал OBOZ.UA, выступая на саммите Support Ukraine, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна обрести мир посредством силы и единства.

Это мероприятие было приурочено к третьей годовщине полномасштабного вторжения. 24 февраля 2025 года в Киев съехались президенты Финляндии, Латвии, Литвы, премьер-министры Канады, Дании, Эстонии, Исландии, Норвегии, Испании, Швеции, руководители Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь ОБСЕ и министр по европейским делам Франции. В общей сложности (онлайн и офлайн) участие в саммите приняли более 40 иностранных представителей.

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