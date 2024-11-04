Это уже совсем неадекватно: Ирина Геращенко прокомментировала закон об уголовной ответственности за дрова
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко считает, что президент Зеленский должен ветировать закон об уголовной ответственности за дрова. Она также призвала коллег-депутатов по монобольшинству хотя бы читать, за что они голосуют, и прислушаться к конструктивной критике оппозиции.
"Вся фильм в "улучшении жизни" с дровами, за которые теперь уголовная ответственность. ВР ввела новое наказание за перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины без документов, подтверждающих законность происхождения деревьев, кустарников или древесины или поддельными документами. Авторы законопроекта – прокурорское лобби, не пенсиями едиными, так сказать. Агрессивно продвигали закон, как обычно, под красивыми лозунгами – борьба с коррупцией и контрабандой при вырубке лесов и евроинтеграции. Мол, это наши обязательства привести законодательство к европейским нормам, где даже на сбор грибов нужно купить разрешение", – пишет Геращенко.
По ее словам, между первым и вторым чтением законопроект лишь ухудшился и стал еще более драконовским, потому что к лесам добавились кустарники.
"А это уже совсем неадекватно, потому что если по заброшенным домам и в селах и посадках не вырубать кустарники, то по этим селам скоро волки будут бегать. Но "слуги страшно далеки от народа, а прокурорам и другим репрессивным органам нужно есть. Так что получайте новый вид штрафов и наказаний. Нет же ни у кого сомнения, что это отличный повод кошмара бабушек в селах – теперь будут на глаз измерять запасы дров и требовать взятку. Был бы человек, а статья найдется – это теперь идеология нынешней власти", – иронизирует депутат.
"Единственная фракция, которая за это безумие не голосовала ни за основу, ни в целом – Европейская Солидарность. В первом чтении "тюрьму за дрова" поддержали все фракции, в целом "тюрьму за кустарники" протащили слуги и ОПЗЖ. Половина из них вообще традиционно не поняла, за что голосуют. Другие довольно агрессивно отмечают, что это наши евроинтеграционные обязательства и должны выполнять. Хотя очевидно, что регламенты и директивы ЕС говорят о пропорциональных мерах и государства их могут устанавливать с большей или меньшей строгостью. А Соглашение об Ассоциации дает возможность делать исключения из-за нужд безопасности, например, на время военного положения. И, очевидно, во время дискуссии в ВР мы упоминали все эти реалии. Но! Парламент работает непрозрачно! Канал Рада продолжает облизывать Банковую и не дает профессиональной дискуссии о законопроектах и их сущности. В марафоне – только слуги и розовые пони. Журналисты и эксперты отслеживают разве что бюджет и законы о мобилизации, все остальное проходит мимо внимания общества. И в таких условиях – идеально вводить новую статью за дрова, новые налоги на всех, новые льготы на игорный бизнес", – считает Ирина Геращенко.
"Еще раз упорно рекомендую коллегам по парламенту из других фракций читать, за что они голосуют! Слушать обсуждение, а не слоняться по залу. Смотреть как голосует "ЕС" и прислушаться! Иначе скоро авторы некоторых идей будут бить на улицах. А президента Зеленского призываем ветировать это прокурорское недоразумение. Как и закон о повышении налогов", – резюмирует Геращенко.