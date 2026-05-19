'Это трагедия': Чубаров сказал, сколько крымских татар выехало из Крыма из-за российской войны

Из-за российской войны и оккупации АР Крым полуостров покинули около 50 тысяч крымских татар. Захватчики вытесняют граждан, которые не являются лояльными к государству-агрессору, а тех, кто остался, они "превращают в себе подобных".

Об этом в эфире "Єдиних новин" в понедельник, 18 мая, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он подчеркнул, что россияне "подавили все свободы" населения, превращая Крым в военную базу и плацдарм для войны.

"После 2022 года, когда началась полномасштабная война, и когда они в сентябре 2022 года объявили принудительную мобилизацию, то люди, чтобы избежать мобилизации, уже были вынуждены покидать Крым. Мы сегодня имеем около 50 тысяч человек, которые были вынуждены покинуть Крым", – сказал Чубаров.

"Для нас, для нашей численности такой малой, для нас это трагедия", – сказал Чубаров. "Это очень много", – согласилась с ним телеведущая Елена Фроляк.

По словам председателя Меджлиса, российские оккупанты не прекратили политики вытеснения крымских татар и украинцев с полуострова. "Сейчас россияне вытесняют из Крыма крымских татар и украинцев. Для них это главное", – сказал он, напомнив, что кремлевские "власти" поселили на полуострове почти миллион российских граждан.

Он добавил, что абсолютное большинство крымских татар не принимает оккупации. "У них коллективная память. Они очень хорошо знают, что все беды, все несчастья последние 200 лет приходили из Москвы", – подчеркнул Чубаров.

Напомним, что 18 мая в Украине отмечался День борьбы за права крымскотатарского народа и чествовалась память жертв геноцида крымских татар по случаю 82-й годовщины трагедии их массовой депортации.

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской в этот день почтил память жертв депортации крымскотатарского народа. Он напомнил, что нынешняя война РФ против нашей страны началась именно с Крыма.

Как ранее писал OBOZ.UA, президиум Меджлиса крымскотатарского народа 26 февраля 2026 года в Киеве опубликовал заявление по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В документе подчеркивается, что Крым остается неотъемлемой частью Украины. Международное сообщество призвали усилить санкционное давление на Россию.

