'Это технический вопрос': Огрызко оценил возможность создания единой европейской армии

В последнее время активизировалось обсуждение создания общей европейской армии вне НАТО. Также Европе придется справиться с определенной разобщенностью, которая есть среди европейских стран.

Однако препятствия, стоящие на пути к ее созданию – скорее, бюрократические. О перспективах появления единой европейской армии в интервью OBOZ.UA рассуждал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Появится ли у Европы единая армия

Основные препятствия, которые надо преодолеть при создании единой европейской армии, носят преимущественно бюрократический характер.

"Это скорее технический вопрос. Есть, условно говоря, Бундесвер – вооруженные силы Германии, которые в рамках НАТО готовы действовать по общему решению. Что мешает Бундесверу считаться частью европейской армии – которая будет выполнять те же функции, но уже для обеспечения европейской безопасности? Если нужно формально выделить 20–30–40 тысяч военных в европейские силы – это, по сути, вопрос организации, а не создания чего-то принципиально нового. Мы же не говорим о том, что появится какая-то отдельная база, где будет постоянно размещено 100 тысяч европейских военных. Речь идет о силах, которые будут состоять из национальных армий союзников", – считает Огрызко.

Физические перемещения бригад отдельных национальных армий между странами при этом, по мнению дипломата, не понадобятся. Они будут оставаться в своих странах, но будут готовы действовать совместно в кризисный момент .

"И это, по сути, не отличается от того, что уже прописано в документах НАТО. Поэтому я считаю, что это в значительной степени бюрократические вопросы – которые нужно правильно оформить, закрепить в документах и начать соответствующую подготовку. Да, это может происходить уже без США – но чем стандарты НАТО будут отличаться от стандартов европейской армии? Ничем. Поэтому суть остается неизменной – быть готовыми к отражению угрозы, если она возникнет. Это главное", – подчеркнул экс-глава внешнеполитического ведомства Украины.

Огрызко признал, что проблема определенной разобщенности между странами Европы все еще существует.

"Каждая из этих стран – и большие, и не только большие – действует сама по себе. Поляки начинают производить довольно неплохие артиллерийские системы. У чехов сильная оружейная индустрия, у испанцев и итальянцев тоже. У Нидерландов есть свои возможности, у бельгийцев – очень мощное производство. Но вся эта мозаика существует не как система, а как сумма отдельных элементов. Каждый делает то, что делал и раньше. Нужна общая, согласованная между собой программа перевооружения и переоснащения, еще и определенным образом сбалансированная с Соединенными Штатами. Нужно реальное объединение пространства безопасности, о чем и заявляют европейские представители. Удастся ли это реализовать, учитывая всем известные бюрократические проблемы – другой вопрос", – резюмировал он.

Как писал OBOZ.UA, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс назвал самый эффективный союз для Украины. Это будет новый формат объединения по безопасности вне НАТО и ЕС: Европейский оборонный союз. Он позволит интегрировать оборонные возможности Украины, Британии и Норвегии с оборонными возможностями стран-членов ЕС/

