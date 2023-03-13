''Это становится невыносимым'': министр экономики Сербии призвал как можно быстрее ввести санкции против России

Министр экономики Сербии Раде Башта неожиданно призвал сербское правительство ввести санкции против страны-агрессора России. Чиновник заявил, что Белград уже платит высокую цену за то, что не присоединился к экономическим ограничениям против РФ раньше.

Видео дня

Об этом Башта написал на своем аккаунте в социальной сети Instagram в понедельник, 13 марта. По его словам, Сербия, которая, к слову, является одним из ближайших союзников России в Европе, находится под большим давлением, и это "становится невыносимым".

"Наша страна уже платит большую цену за отказ ввести санкции против России, и это становится все более невыносимым. Как министр экономики, я не могу принять то, как много давления оказывается на президента, Александара Вучича, а мы сохраняем молчание", – отметил сербский чиновник.

Башта призвал всех министров Сербии сделать заявления относительно возможного введения санкций против РФ.

"Вот почему я "за" введение санкций против России, я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и полностью ему доверяю. Вот почему я прошу правительство Сербии и всех министров сделать заявление по этому вопросу", – говорится в сообщении чиновника.

Отметим, что несколько дней назад президент Сербии Вучич высказался о санкциях против России. Он сказал, что стране "пока не пришлось" присоединится к санкциям, однако допустил, что это может произойти.

"Я не клянусь цветами и медом, как поется в песне, что мы ничего не сделаем (относительно санкций. – Ред.), и не могу поклясться, потому что это было бы безответственно. Но твердость нашей позиции такова, что нам пока не пришлось этого делать", – сказал Вучич.

Ранее президент Сербии публично осудил развязанную Кремлем войну, отметив, что Крым и Донбасс – это Украина. Также Вучич, который имел десятки встреч с Путиным за последние годы, заявил, что не общался со своим российским коллегой "много месяцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЕС считают, что для вступления в союз Сербия должна не только осуществить необходимые реформы, но и ввести санкции против России. Президент же этой страны Александр Вучич заявил, что никто не может обойти санкции с помощью Сербии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!