Это символ новой украинской Армии: Порошенко поздравил Забродского с будущим назначением. Видео

Петр Порошенко с трибуны парламента поздравил генерал-лейтенанта, героя Украины Михаила Забродского с будущим назначением на руководящий пост в Генштабе ВСУ. Пятый президент отметил стратегический талант Забродского и назвал его символом новой украинской Армии.

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"Легендарный комбриг 95-й бригады, который с первых минут российской агрессии 2014 года во главе героической боевой десантной бригады стал в защиту украинской земли. Автор беспрецедентных военных операций по уничтожению врага в Донецком аэропорту, когда он сам в танке вел за собой славет ", – напомнил Порошенко.

"Благодаря Забродскому, была освобождена значительная часть украинских войск, попавшая в окружение на Бахмутке. Генерал Забродский является автором беспрецедентного рейда по тылам русни, зашедшей к нам в августе 2014-го, уничтожив значительное количество военных российской федерации, российской техники" отметил пятый президент.

"С 24 февраля, с первых минут генерал Забродский был на Лаврской, переоделся в форму, поехал в военкомат и все это время находится на войне. Это символ новой украинской Армии, которая была создана украинским народом, нашей командой по образцам НАТО. Блестяще владеет на английском, пользуется уважением огромного количества наших партнеров, принимал участие в Рамштайне. И сейчас мы благословляем его на то, чтобы руководить Вооруженными Силами Украины, армией, которая поддерживается народом", - подчеркнул Порошенко.