Закрыть судебное заседание о незаконности санкций от общественности означает превратить Украину в Россию.

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Об этом сказал Петр Порошенко во время заседания Верховного суда, комментируя предложение представителей президента и правительства проводить судебное заседание в закрытом режиме.

"Если сейчас Офис президента и Кабинет министров требуют закрытия, причина одна - им нечего сказать. Они хотят спрятаться от вас, надеясь, что им удастся избежать света, потому что крысы боятся света", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Я не допускаю возможности, потому что это будет унижение Украины, когда процесс между пятым и шестым Президентами о незаконности, необоснованности, внесудебности и неконституционности санкций они будут рассматривать в стиле страны-агрессора российской федерации", - подчеркнул он.

"Когда они будут пытаться превратить свободное, демократическое государство Украину в авторитарное "путин-стайл", - отметил Порошенко.

"Надеюсь, что у вас хватит здравого смысла и ума отозвать это недостойное представление, которое влияет на честь моего государства", - сказал пятый Президент Украины.